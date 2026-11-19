IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज गुरुवार से शुरू हो गई है. पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस अहम सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम 4 स्पेशलिस्ट पेसर के साथ मैदान पर उतरी, लेकिन उसमें मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला. सिराज के अलावा रविंद्र जडेजा को भी प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया. उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया.

मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा भारतीय टेस्ट टीम के 2 बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं. इसके बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाली मैनेजमेंट ने इन दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 से बाहर रखने का फैसला किया. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सिराज और जडेजा की प्लेइंग-11 में जगह को लेकर बहस शुरू हो गई है.

प्लेइंग-11 में किसे मिला मौका?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम कई बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी. आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने चोट से उबरने के बाद लंबे समय बाद टेस्ट में वापसी की. वहीं, अंशुल कंबोज की भी इस मुकाबले में वापसी हुई, जो लंबे समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे थे. इस तरह भारतीय टीम कुल 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज शामिल हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, जिनकी प्लेइंग-11 में जगह बरकरार है. वहीं, स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वाशिंगटन सुंदर को सौंपी गई है, जबकि रविंद्र जडेजा को बाहर रखा गया है. वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन को देखते हुए टीम ने उन पर भरोसा जताया है.

भारत की बल्लेबाजी में कौन-कौन?

बैटिंग की बात करें, तो भारतीय टीम में कुल 4 स्पेशलिस्ट बैटर हैं, जिसमें केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल शामिल हैं. वहीं, 2 विकेटकीपर बल्लेबाज भी प्लेइंग-11 का हिस्सा हैं, जिसमें ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल शामिल हैं. देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिससे वो टीम में अपनी जगह बनाए रख पाए.

न्यूजीलैंड के पास भी 4 खूंखार पेसर

इस मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड भी 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी है. न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11 में 3 स्पेशलिस्ट पेसर और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नाथन स्मिथ शामिल हैं. कीवी टीम के पेस अटैक में काइल जेमिसन, जैकब डफी और मैट हेनरी शामिल हैं. वहीं, रचिन रविंद्र और डेवोन कॉन्वे की वापसी हुई है.

भारत की प्लेइंग-11

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.