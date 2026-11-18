Mohammed Siraj Selection: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा चल रही है. खासकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को लेकर चर्चा हो रही है क्या उन्हें पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे या फिर नहीं? मोहम्मद सिराज भारत की वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा थे, लेकिन शुरुआती 4 मैचों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. आखिरी वनडे में मोहम्मद सिराज को मौका मिला, जिसमें उन्होंने 2 विकेट चटकाए.

ऐसे में टेस्ट सीरीज में उनकी प्लेइंग-11 में जगह को लेकर चर्चा चल रही है. इसको लेकर भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल से सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया. मोर्ने मोर्कल ने इस फैसले की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल के ऊपर छोड़ दी है. हालांकि उन्होंने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की. साथ ही उनकी तैयारी को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया.

क्या बोले मोर्ने मोर्कल?

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पहला टेस्ट मैच 19 नवंबर (बुधवार) से खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले की शाम को भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल से सिराज की प्लेइंग-11 में जगह को लेकर सवाल किया गया. इस पर मोर्कल ने कहा कि मोहम्मद सिराज वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं. उन्होंने जब भी भारत के लिए खेला है, तब शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने आगे कहा कि ‘मैंने गौतम (हेड कोच गौतम गंभीर) को बताया था कि हमारे पास 20 विकेट लेने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं, लेकिन आखिर में फैसला तो शुभमन नहीं करेंगे.’

सिराज ने नेट्स में बहाया पसीना

मोर्ने मोर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी को उठ रहे सवालों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्होंने नेट पर लगातार 2 दिन तक कड़ा अभ्यास किया है. उन्होंने काफी लंबी स्पेल किए. मैच से एक दिन पहले आमतौर पर हम गेंदबाजों को आराम करने का समय देते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से मैच के लिए तैयार हो सकें.’

मोर्कल ने कहा, ‘मुझे लगा कि उन्होंने नेट पर काफी अभ्यास किया है. उन्होंने इस टेस्ट मैच के लिए खुद को तैयार करने के लिए काफी मेहनत की है. तैयारी के मामले में आपको खिलाड़ी पर भी भरोसा करना होगा.’

बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था. ऐसे में उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे. हालांकि सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था.

वेलिंगटन में कैसी होंगी परिस्थितियां?

मोर्ने मोर्कल ने भारतीय गेंदबाजों से बाहरी बातों पर ध्यान न देकर सही लेंथ पर गेंद करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है. उन्होंने साफ किया है कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में टीम अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती. भारत फिलहाल अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में चौथे स्थान पर है.

मोर्कल ने आगे कहा, ‘हमें बाहरी बातों को नजरअंदाज करते हुए सही गेंदबाजी करने पर ध्यान देना होगा. हम अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते. टीम को जिम्मेदारी लेनी होगी और जल्दी लय हासिल करनी होगी. यह जिम्मेदारी गेंदबाज और कप्तान दोनों की है.’ वहीं, वेलिंगटन में हवा वाली परिस्थितियों को लेकर मोर्कल ने कहा, ‘जब आप हवा की विपरीत दिशा में गेंदबाजी करते हैं, तो आपको थोड़ी सी लय मिल जाती है. आपकी सोच काफी मायने रखती है. आप अपने एक्शन को थोड़ा रोककर रख सकते हैं.’

कब खेला जाएगा पहला टेस्ट?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. यह मुकाबला सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा.