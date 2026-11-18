IND vs NZ Test LIVE Streaming: टी20 और वनडे के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत-न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के लिए WTC के फाइनल की रेस के लिहाज से काफी अहम है. भारत के लिए इस सीरीज में जीत हासिल करना बेहद जरूरी है. हालांकि यह सीरीज भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली है. न्यूजीलैंड की टीम को उनके घर में हराना बेहद कठिन है, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया इसके लिए जमकर तैयारी कर रही है. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि कब-कहां और कितने बजे खेला जाएगा पहला टेस्ट…

कितने बजे शुरू होगा पहला टेस्ट?

भारत-न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट (IND vs NZ Test Series) मैच 19 नवंबर से शुरू होगा, जो 23 नवंबर तक खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होगा. इसका मतलब है कि फैंस को अपनी नींद खराब करके मैच देखने के लिए रात-भर जगना पड़ेगा. टेस्ट मैच के पहले दिन सुबह 3 बजे टॉस किया जाएगा. फिर 3:30 बजे मैच शुरू होगा, जो सुबह 10:30 तक चलेगा. हर दिन 3 सेशन खेले जाएंगे, जो 2-2 घंटे के होंगे.

पहला सेशन: सुबह 3.30 बजे से सुबह 5.30 बजे तक

दूसरा सेशन: सुबह 6.10 बजे से सुबह 8.10 बजे तक

तीसरा सेशन: सुबह 8.30 बजे से सुबह 10.30 बजे तक

कहां देख सकेंगे लाइव टेस्ट मैच?

टेस्ट और वनडे की तरह टेस्ट सीरीज का रोमांच भी आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा. टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर भारत-न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर यह सीरीज देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर मैच का मजा ले सकते हैं.

WTC फाइनल के लिहाज से अहम सीरीज

यह सीरीज WTC फाइनल की रेस के लिहाज से भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. भारत को WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टेस्ट मैच जीतने बेहद जरूरी हैं. अगर टीम इंडिया ऐसा करने में नाकाम होती है, तो WTC फाइनल की राह काफी मुश्किल हो जाएगी. बता दें कि WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए WTC के प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में पहुंचना पड़ता है. फिलहाल भारतीय टीम इस प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है.

टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग.