KL Rahul Century: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शतक लगा दिया है. यह न्यूजीलैंड में केएल राहुल का पहला टेस्ट शतक है, जबकि उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक है. इस शतक के साथ ही केएल राहुल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया. केएल राहुल भारत के पहले ऐसे ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में जाकर टेस्ट शतक लगाया है. इसके अलावा वह भारत के सिर्फ 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने यह खास उपलब्धि हासिल की है, जबकि एशिया के 8वें बल्लेबाज बने हैं.

केएल राहुल ने खास क्लब में बनाई जगह

केएल राहुल भारत के सिर्फ 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने SENA देशों में जाकर टेस्ट शतक लगाया है. राहुल से पहले 4 भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा किया है. इसमें पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली शामिल हैं. अब केएल राहुल का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है. हालांकि केएल राहुल ने ओपनिंग करते हुए सभी SENA देशों में टेस्ट शतक लगाया है. वह ऐसा करने वाले एशिया कप सिर्फ दूसरे ओपनर हैं. उनसे पहले पाकिस्तान के सईद अनवर ने बतौर ओपनर सभी SENA देशों में शतक लगाया था.

सभी SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय

मोहम्मद अजहरुद्दीन

सचिन तेंदुलकर

राहुल द्रविड़

विराट कोहली

केएल राहुल

WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

केएल राहुल भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वह मौजूदा WTC साइकिल में 1,030 से ज्यादा रन बना चुके हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल हैं, जिन्होंने अभी तक मौजूदा WTC साइकिल में 1,024 रन बनाए हैं.

इसके अलावा केएल राहुल इस WTC साइकिल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने ओपनर बल्लेबाज भी बन गए हैं. राहुल ने अभी तक WTC 2025-27 में बतौर ओपनर 4 शतक लगाए हैं. राहुल के अलावा टॉम लैथम और ट्रेविस हेड भी इस साइकिल में बतौर ओपनर 4 शतक लगा चुके हैं.

पहले टेस्ट में भारत ने बनाई मजबूत पकड़

भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में मजबूत पकड़ बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रन बनाए हैं. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना चुकी है. केएल राहुल 110 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल 78 रन बनाकर मौजूद हैं.