IND vs NZ 1st Test POTM: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला गया, जो आखिरी दिन ड्रॉ पर खत्म हुआ. मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज सिर्फ 3 ही विकेट ले पाए. इसकी वजह से भारत के हाथ से जीत निकल गई और न्यूजीलैंड ने यह टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी की. वे दोनों कीवी बल्लेबाज दीवार बनकर भारतीय गेंदबाजों के सामने डट गए, जिसके चलते भारत को जीत नहीं मिल पाई.

इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारत की ओर से केएल राहुल ने 136 रनों की पारी खेली. वहीं, ऋषभ पंत ने भी 128 रन बनाए. इसके अलावा शुभमन गिल ने 98, यशस्वी ने 85 और देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की पारी खेली. हालांकि इसमें से किसी भी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड (POTM) नहीं दिया गया. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने यहां पर बाजी मारी.

किसे मिला PTOM का अवॉर्ड?

वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकल्स (Henry Nicholls) ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता. निकल्स ने पहली पारी में 175 रनों की पारी खेली. उनके यह पारी उस समय आई, जब न्यूजीलैंड ने पहली पारी में सिर्फ 70 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके अलावा निकल्स ने दूसरी पारी में भी 31 रन बनाए. दोनों पारियों में निकल्स के बल्ले से कुल 206 रन आए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए हेनरी निकल्स को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

निकल्स ने की विलियमसन की बराबरी

हेनरी निकल्स ने पहली पारी में शतक लगाकर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. दरअसल, निकल्स ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर 15 पारियों में 5वां शतक ठोका. इसके साथ ही वह इस मैदान पर न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. निकल्स से पहले केन विलियमसन भी इस मैदान पर 5 टेस्ट शतक लगा चुके हैं. हालांकि विलियमसन ने 30 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. वहीं, निकल्स ने सिर्फ 15 पारियों में यह कारनामा कर दिखाया है.

टीम इंडिया क्यों जीत पाया टेस्ट?

वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 368 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 720/9 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर पारी घोषित की. इसके दम पर भारत ने 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली. ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग तय मानी जा रही थी. इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में आखिरी दिन तक बल्लेबाजी की. टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम को सिर्फ 3 ही विकेट मिल पाए थे. इसके चलते न्यूजीलैंड ने मैच को ड्रॉ करा दिया.