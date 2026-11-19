IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कप्तान गिल का यह फैसला सही साबित हुआ. गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. करीब 1 साल बाद टेस्ट में वापसी कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया.

बुमराह (Jasprit Bumrah) ने पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान को पवेलियन भेज दिया. उन्होंने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर टॉम लैथम को अपना शिकार बनाया. बुमराह ने इतनी बेहतरीन गेंद डाली कि टॉम लैथम को कुछ नहीं समझ ही नहीं आया. वह अपनी क्रीज पर खड़े ही रह गए और बुमराह ने उनकी गिल्लियां बिखेर दीं. टॉम लैथम बिना अपना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

बुमराह का कोई जवाब नहीं!

जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए नई गेंद से शुरुआत की. उन्होंने पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद लेग स्टंप पर डालीं. इसके बाद उन्होंने ऑफ स्टंप के करीब फुल लेंथ बॉल डाली, जो पड़ने के बाद लास्ट मोमेंट पर अंदर की ओर आई. न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम (Tom Latham) इस गेंद को समझ ही नहीं पाए और गलती कर बैठे. टॉम लैथम को लगा कि गेंद बाहर की ओर निकलेगी, जिसकी वजह से उन्होंने गेंद छोड़ने का फैसला किया, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से टकराई और कप्तान की गिल्लियां बिखर गईं. इस तरह जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई.

Some introductions are best made with a BOOM. 💥 Tom Latham gets a taste of Jasprit Bumrah’s brilliance in the very first over! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026

टॉम लैथम के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

पहले टेस्ट में डक पर आउट होने के बाद टॉम लैथम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. दरअसल, टॉम लैथम अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के क्रैग ब्रैथवेट हैं, जो 19 बार अपना टेस्ट मैच में शून्य पर आउट हुए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइक एथर्टन हैं. वह टेस्ट में बतौर ओपनर 17 बार डक पर आउट हो चुके है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज मरवन अट्टापट्टू हैं, जो 16 बार टेस्ट में बतौर ओपनर अपना खाता नहीं खोल पाए हैं.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की. न्यूजीलैंड ने सिर्फ 70 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए, जबकि आकाशदीप और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट लिए.