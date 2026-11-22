India vs New Zealand 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच के 4 दिन का खेल खत्म हो गया है. अब मैच के आखिरी दिन का खेल बचा है, जिसमें जीत और हार का फैसला हो जाएगा. फिलहाल भारत के पास इस मैच को जीतने का ज्यादा मौका है, क्योंकि भारतीय टीम अभी तक मेजबान टीम पर हावी रही है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय टीम की जीत पक्की है. न्यूजीलैंड के पास भले ही इस मैच को जीतने का मौका नहीं है, लेकिन कीवी टीम भारत की जीत को रोक सकती है. दरअसल, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम 233 रन से पीछे है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मुकाबला किसके पक्ष में जा सकता है?

क्या भारत के हाथ से फिसल जाएगी जीत?

वेलिंगटन टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड पर हार का खतरा मंडरा रहा है. न्यूजीलैंड के पास इस मुकाबले को जीतने की संभावना न के बराबर है. हालांकि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को ड्रॉ करा सकती है. इसके लिए न्यूजीलैंड को बस मैच के आखिरी दिन तीनों सेशन बल्लेबाजी करनी होगी. अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरे दिन विकेट बचाकर खेलते हैं, तो मैच को ड्रॉ करा सकते हैं. वहीं, अगर न्यूजीलैंड को जीतना है, तो पहले 233 रन बनाकर लीड खत्म करनी होगी और फिर भारत को बड़ा टारगेट देना होगा. न्यूजीलैंड के लिए यह करना लगभग नामुमकिन है. ऐसे में वह टेस्ट मैच जीतने की बजाय ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे.

न्यूजीलैंड 2 कर कर चुका चमत्कार

भले ही न्यूजीलैंड की टीम अभी हार की स्थिति में है, लेकिन बेसिन रिजर्व का यह मैदान कीवियों के लिए ऐतिहासिक रहा है. न्यूजीलैंड पहले 2 बार हारे हुए मैच को ड्रॉ करने का चमत्कार करके दिखाया है. साल 1991 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ मैच बचाने के लिए 220.3 ओवर बल्लेबाजी की थी. उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने मैच ड्रॉ कराने के लिए 4 विकेट के नुकसान पर 671 रन बनाए थे. इस पारी के दौरान पूर्व दिग्गज मार्टिन क्रो ने 299 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इसके बाद साल 2014 में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ भी ऐसा ही कारनामा किया था. इसी मैदान पर कीवी टीम ने 210 ओवर तक बल्लेबाजी कर 8 विकेट पर 680 रन बनाकर पारी घोषित की थी और अपनी हार को टाल दिया था. इस मुकाबले में ब्रेंडन मैकुलम ने 302 रनों की चमत्कारी पारी खेली थी.

भारत को जीत के लिए चाहिए इतने विकेट

वहीं, अगर भारत को मैच जीतना है, तो 5वें दिन जल्द से जल्द 8 विकेट चटकाने होंगे. मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 720 रन पर घोषित की. इसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए. हालांकि अभी भी न्यूजीलैंड 233 रनों से पीछे है. अब आखिरी दिन भारतीय टीम जल्दी ही न्यूजीलैंड को ऑलआउट करके मैच जीतना चाहेगी.