Glenn Phillips Not Out Controversy: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है. मैच के पहले ही दिन दूसरे सेशन में DRS को लेकर बवाल हो गया. दरअसल, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे. बुमराह की एक शानदार गेंद पर ग्लेन फिलिप्स LBW आउट होने से बाल-बाल बच गए. भारतीय टीम के खिलाड़ियों और कप्तान शुभमन गिल को पूरा भरोसा था कि गेंद बल्ले से नहीं, बल्कि सीधे जाकर ग्लेन फिलिप्स के पैड से टकराई है.

ऐसे में कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने टीम इंडिया के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया. यह देखकर कप्तान शुभमन गिल भड़क गए. अंपायर के फैसले नाखुश होकर गिल ने मैदान पर थोड़ी देर तक बहस भी की. इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है. फैंस का तो कहना है कि टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 31वें ओवर का है. जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद अंदर की ओर आती हुई ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) के पैड पर लगी. इस पर भारतीय प्लेयर्स ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई. कप्तान गिल ने जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत से चर्चा करने के बाद DRS ले लिया. रिव्यू में स्निकोमीटर पर गेंद के बल्ले के करीब आने पर बड़ा स्पाइक दिखाई दिया, लेकिन फ्रंट-ऑन कैमरे के फुटेज में बल्ले का किनारा साफ नजर नहीं आया.

The skipper isn’t pleased! 😤 A tense moment in the middle as Shubman Gill makes his case to the umpire! 👀 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/Jlh2oa40fc — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026

थर्ड अंपायर पॉल रीफेल को स्लो मोशन में अलग-अलग एंगल से देखने के बाद गेंद में हल्का डिफ्लेक्शन लगा. इसी के चलते उन्होंने मैदानी अंपायर के नॉटआउट फैसले को बरकरार रखा. इससे फैसले से कप्तान शुभमन गिल बिल्कुल खुश नहीं थे. उनका मानना था कि बल्ले और गेंद के बीच गैप था और गेंद सीधे पैड पर लगी थी. वो तुरंत रिचर्ड इलिंगवर्थ के पास पहुंच गए और अपनी नाराजगी जाहिर की. बुमराह भी इस फैसले से निराश नजर आए. साथ ही भारत ने एक रिव्यू भी खो दिया.

न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिरे

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन शानदार शुरुआत की. भारत ने सिर्फ 70 रन के स्कोर पर आधी कीवी टीम को पवेलियन भेज दिया. हालांकि इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने टीम की पारी संभाली. हेनरी निकल्स 80 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि ग्लेन फिलिप्स 60 रन बनाकर दूसरे छोर पर मौजूद हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए हैं, जबकि आकाशदीप और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट हासिल किया है.