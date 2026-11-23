IND vs NZ 1st Test Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया. भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही विकेट मिल पाए. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए. इन दोनों मैच के 5वें यानी आखिरी दिन 43 ओवर तक बल्लेबाजी की. ग्लेन फिलिप्स ने 126 गेंद पर 26 रन बनाए, जबकि डेरिल मिचेल ने 186 गेंद पर 49 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाजों ने डटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना किया. आखिरी दिन 15 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन दोनों टीमों ने मैच खत्म करने का फैसला किया. इसी के साथ यह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ.

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