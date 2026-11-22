IND vs NZ 1st Day 4 Test Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो चुका है. न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं, लेकिन अभी भी भारत से 233 रनों से पीछे चल रहे हैं. सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे चौथे दिन के खत्म होने तक अर्धशतक बनाकर नाबाद रहे, जबकि रचिन रविंद्र 27 रन बनाकर मौजूद हैं. अब इस टेस्ट में सिर्फ एक दिन का खेल बचा हुआ है, जिसमें भारत की जीत के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं. वहीं, न्यूजीलैंड की जीत की काफी कम संभावना है, लेकिन वो भारत को जीतने से रोक सकते हैं. दरअसल, अब भारत को जीत के लिए न्यूजीलैंड के 8 विकेट चाहिए, लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने आखिरी दिन तीनों सेशन बल्लेबाजी कर ली, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा. जानें चौथे दिन क्या-क्या हुआ…
ऋषभ पंत ने रचा इतिहास
जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, तो भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन पर था. ऋषभ पंत ने चौथे दिन अपना शतक पूरा किया. उन्होंने शतक बनाकर एक नया कीर्तिमान रचा. ऋषभ पंत एशिया के पहले ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने सभी SENA देशों में टेस्ट में शतक लगाया है. शतक पूरा करने के बाद ऋषभ पंत 128 रन बनाकर आउट हुए. पंत के अलावा ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया. उन्होंने 78 रनों की पारी खेली. वहीं, वाशिंगटन सुंदर ने 24 और अंशुल कंबोज ने 38 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की. इससे भारत ने पहली पारी के बाद 352 रनों की बढ़त बना ली.
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
न्यूजीलैंड ने गंवाए 2 विकेट
न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 352 रनों से पीछे चल रही थी. इसके बाद न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे पारी की शुरुआत करने आए. टॉम लैथम पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपना शिकार बनाया. इसके बाद हेनरी निकल्स और डेवोन कॉन्वे के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप हुई. फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने निकल्स (31) को आउट कर साझेदारी को तोड़ा.
हालांकि डेवोन कॉन्वे दूसरी छोर पर टिके रहे. कॉन्वे ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र ने भी अपने पैर जमा लिए. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक कॉन्वे 59 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि रचिन रविंद्र 27 रन बनाकर नाबाद हैं.