IND vs NZ 1st Test Day 3 Highlights: भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है. टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने न्यूजीलैंड पर 118 रनों की बड़ी लीड ले ली है. भारत ने पहली पारी में सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं. भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने तीसरे दिन अपना शतक पूरा किया. वह 136 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी तेज-तर्रार पारी खेली, लेकिन सिर्फ 2 रन से उनका दिल टूट गया.

दरअसल, कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन के स्कोर पर आउट हो गए. जब वो अपने शतक से सिर्फ 2 रन दूर थे, तो जैकब डफी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. हालांकि उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 486/4 है. जानें तीसरे दिन क्या-क्या हुआ…

भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर ने बेहतरीन बल्लेबाजी. टॉप-5 के सभी बल्लेबाजों ने फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंद पर 85 रनों की आक्रामक पारी खेली. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 136 रनों की मैराथन पारी खेली. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने भी 98 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत 62 गेंद पर 55 रन बनाकर नाबाद हैं. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है, जब भारत के टॉप-5 के सभी बल्लेबाजों ने किसी SENA देश में एक ही मुकाबले में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है.