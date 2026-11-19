IND vs NZ 1st Test Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निकल्स ने शानदार शतक लगाया. वह अभी भी 113 रन बनाकर नाबाद हैं. वहीं, दूसरे छोर पर स्टार कीवी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स भी शतक के करीब पहुंच गए हैं. वह अभी 94 रन के स्कोर पर नाबाद हैं. भारत ने दिन की शुरुआत शानदार की थी. बुमराह की अगुवाई वाली गेंदबाजी यूनिट ने सिर्फ 70 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम को समेट दिया था, लेकिन फिर ग्लेन फिलिप्स और हेनरी निकल्स दीवार बनकर खड़े हो गए. अब दूसरे दिन भारतीय टीम मेजबान को जल्दी ही ऑलआउट कर बल्लेबाजी करना चाहेगी. जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ…