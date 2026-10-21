Home > खेल > IND vs NZ: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव OUT! भुवी की एंट्री से किसका कटेगा पत्ता, पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

IND vs NZ: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव OUT! भुवी की एंट्री से किसका कटेगा पत्ता, पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

IND vs NZ 1st T20 Playing XI: भारतीय टीम 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम प्लेइंग-11 में कुछ खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है. भुवनेश्वर कुमार 4 साल बाद भारतीय टीम की ओर से खेलते दिखाई देंगे. वहीं, चोट से उबरने के बाद लौटे वरुण चक्रवर्ती को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 21, 2026 12:26:59 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs NZ 1st T20 Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर यानी गुरुवार को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल पर खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले एक बार फिर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं? इसके अलावा भारतीय टीम का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन कैसा होगा? 4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय टीम में वापसी की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भुवी के खेलने की उम्मीद है, लेकिन उनकी जगह किसका पत्ता कटेगा? आइए जानते हैं कि पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11…

वैभव सूर्यवंशी रहेंगे बाहर!

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलने की काफी कम उम्मीद है. उनका कहना है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लगातार रन बना रहे हैं. उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया है. ऐसे में जाहिर है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ओपनिंग करने उतरेंगे. वहीं, तीसरे नंबर पर ईशान किशन, चौथे पर कप्तान श्रेयस अय्यर और 5वें स्थान पर तिलक वर्मा आएंगे.

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कौन से ऑलराउंडर्स को मिलेगा मौका?

वहीं, ऑलराउंडर्स की बात करें, तो नमन धीर, अक्षर पटेल को शामिल किया जा सकता है. क्राइस्टचर्च की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में भारतीय टीम 4 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतर सकती है. इसमें भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जबकि अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव उनका साथ देंगे. हालांकि अगर कप्तान और हेड को लगता है कि स्पिनर्स को पिच से मदद मिल सकती है, तो वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. ऐसे में मयंक यादव या प्रिंस यादव में से किसी एक को बाहर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड में भी बेंच गर्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी? सीरीज से पहले कप्तान अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उसके पास काफी समय…

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

Tags: ind vs nzVaibhav Sooryavanshi
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