IND vs NZ: 225 रन भी नहीं बचा पाया न्यूजीलैंड! भारत ने 4 विकेट से रौंदकर रचा इतिहास, T20I में चेज किया हाईएस्ट स्कोर

IND vs NZ 1st T20I Match Report: भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 2 गेंद बाकी रहते ही 230 रन बनाकर टारगेट चेज कर लिया. यह भारत का टी20 इंटरनेशनल में सबसे सफल रन चेज है. भारत की इस ऐतिहासिक जीत में संजू सैमसन और नमन धीर का अहम योगदान रहा. संजू ने तूफानी अर्धशतक लगाया, जबकि नमन धीर ने आखिरी ओवर में सिक्स लगाकर मैच फिनिश किया. उन्होंने सिर्फ 15 गेंद पर 42 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके दम पर भारत ने आसानी से पहला टी20 मुकाबला अपने नाम कर लिया. जानें मैच में क्या-क्या हुआ…

न्यूजीलैंड ने ठोके थे 225 रन

न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की थी. टीम साइफर्ट 17 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिन एलन ने 24 गेंद पर 45 रन बनाए. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा बेवन जैकब्स ने 31 और डेरिल मिचेल ने 28 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 226 रनों का टारगेट रखा. वहीं, भारत की ओर से अक्षर पटेल, मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिए. हालांकि भारत के सभी गेंदबाजों ने 10 या उससे ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्च किए.

संजू-नमन के तूफान में उड़ी कीवी टीम

भारतीय टीम ने 226 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए तूफानी शुरुआत की. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई. अभिषेक शर्मा सिर्फ 12 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 67 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 28 गेंद पर 42 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 24 रन बनाए. वहीं, नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंद पर 42 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के लगाए. उन्होंने आखिरी ओवर में मैट हेनरी की चौथी गेंद पर सिक्स लगाकर भारत को मैच जिताया. भारतीय टीम ने 2 गेंद बाकी रहते ही 226 रनों का टारगेट हासिल कर मैच जीत लिया.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की भी हुई पिटाई

इस मुकाबले में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की भी खूब पिटाई हुई. कीवी टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज

मैट हेनरी ने 3.4 ओवर में 57 रन खर्च किए. वहीं, एजम मिल्ने ने 3 ओवर में 1 विकेट लेकर 43 रन लुटाए. हालांकि माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी की. उन दोनों ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए.