IND vs NZ: भुवी की वापसी, प्रिंस-शिवम का कटा पत्ता! पहले टी20 में किसे मिला मौका, कौन हुआ बाहर?

IND vs NZ 1st T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले में 36 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वापसी कर रहे हैं. भुवी 4 साल बाद भारतीय टीम की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. वहीं, 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरेंगे. हालांकि न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी, जिनके सामने भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारत ने किए 2 बदलाव

भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 में 2 बड़े बदलाव किए हैं. शिवम दुबे की जगह स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जबकि प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव को मौका दिया गया है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को यहां के हालात, मौसम और खासकर समय के अंतर (टाइम डिफरेंस) के हिसाब से ढलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन कोई शिकायत नहीं है. हम सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और ड्रेसिंग रूम में हर कोई यह बात जानता है.

🚨 Toss 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st T20I. Here’s a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #NZvIND https://t.co/B70ADmwdHI — BCCI (@BCCI) October 22, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन.

न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड शानदार रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 के बाद से भारत ने न्यूजीलैंड में एक भी टी20 मैच नहीं गंवाया है. न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड शानदार है. भारत ने साल आखिरी बार न्यूजीलैंड में साल 2019 में टी20 गंवाया था. इसके बाद से ही भारत ने कीवी धरती पर कोई भी टी20 मैच नहीं गंवाया है.

न्यूजीलैंड की धरती पर भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अभी तक कुल 12 मैच खेले हैं. इसमें भारत को 5 बार जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार मिली है. इसके अलावा 3 मैच टाई रहे हैं, जिसमें भारत ने 2 मैच सुपर ओवर में जीते हैं, जबकि एक मुकाबला सुपर ओवर में भी टाई रहा है.