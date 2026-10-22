IND vs NZ: 200 रन बनाते ही जीत पक्की! क्राइस्टचर्च में कितने रन बनाना होगा काफी, पहले टी20 में क्या असर दिखाएगी पिच?

IND vs NZ 1st T20I Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. गुरुवार (22 अक्टूबर) को इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा, जो क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. वहीं, कीवी टीम की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी. भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर खेलने उतरेंगे.

ऐसे में उन्हें वहां की परिस्थितियों में ढलने में थोड़ा समय लग सकता है. न्यूजीलैंड की पिचें भारतीय मैदानों से काफी अलग होंगी. न्यूजीलैंड के कप्तान पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस सीरीज में हाई-स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले टी20 मैच में पिच क्या असर दिखाएगी और कितना स्कोर डिफेंड किया जा सकेगा. देखें रिपोर्ट…

क्राइस्टचर्च की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) का पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस मैदान पर बड़े स्कोर बनने की उम्मीद नहीं है. दरअसल, न्यूजीलैंड में अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है. हालांकि रात के समय में मौसम काफी अच्छा रहने की उम्मीद है. यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा, जिसमें ओस (Dew) का अहम रोल होने वाला है. ऐसे में दोनों टीमों के कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. मैच की शुरुआत में सीमर्स के लिए थोड़ी मदद हो सकती है. इस मैदान का औसत स्कोर 161 रन का रहा है. अभी तक इस मैदान पर 200 या उससे ज्यादा रन का टारगेट चेज नहीं हुआ है.

कैसा खेलेंगे टीम इंडिया के बल्लेबाज?

भारतीय टीम अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं. हालांकि न्यूजीलैंड की पिच पर गेंदबाजों के लिए मदद रहेगी. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के संभलकर खेलना होगा. खासकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों से बचकर रहना होगा, जो अपनी घरेलू परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकते हैं.

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दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन.