IND vs NZ: भुवी की वापसी, फिर भी भारतीय गेंदबाजी का बुरा हाल! कीवी बल्लेबाजों ने की जमकर कुटाई, बना शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs NZ 1st T20I: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी के बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी सुधरने की उम्मीद थी. हालांकि भुवी के वापसी के पहले मैच में ऐसा नहीं हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी निराशाजनक रही. खासकर भुवनेश्वर कुमार का दिन सबसे खराब रहा, जो कई सालों बाद भारत के लिए गेंदबाजी करने उतरे थे. दुर्भाग्य से भुवी को इस मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिला, जबकि 12 से ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्च किए.

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में कुल 5 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, लेकिन सभी की इकॉनमी 10 या उससे ज्यादा की रही. भारतीय गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे. क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

न्यूजीलैंड ने बनाया सबसे बड़ा T20I स्कोर

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पहला टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 225 रनों का स्कोर बनाया. न्यूजीलैंड के लिए यह भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में घरेलू मैदान पर सबसे बड़ा टोटल है. इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी घरेलू सरजमीं पर भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 219 रन बनाए थे. इतना ही नहीं, यह न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ ज्वाइंट हाईएस्ट स्कोर भी है.

ग्लेन फिलिप्स ने ठोकी फिफ्टी

न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की थी. टीम साइफर्ट 17 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिन एलन ने 24 गेंद पर 45 रन बनाए. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा बेवन जैकब्स ने 31 और डेरिल मिचेल ने 28 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 226 रनों का टारगेट रखा.

भारतीय गेंदबाजों का क्या हाल?

इस मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी खराब रही. भारत की सभी 5 गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए. यह पहली बार है जब T20I की एक पारी में 5 भारतीय गेंदबाजों ने 40 से ज्यादा रन खर्च किए हैं. इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 49 रन लुटाए. वहीं, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 45 रन, मयंक यादव ने 40, नीतीश कुमार रेड्डी ने 40 और अक्षर पटेल ने 51 रन खर्च किए. इसमें से सिर्फ अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिले. अब भारतीय टीम 226 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी है.