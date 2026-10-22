IND vs NZ: वैभव को बैठना पड़ेगा बाहर! कुलदीप भी होंगे OUT, पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 1st T20I Playing XI: भारतीय टीम 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी. पहले टी20 मैच में एक बार फिर भारतीय टीम के सामने प्लेइंग-11 के कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चा चल रही है. दरअसल, इस सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है, जबकि स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इंजरी से लौट रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11…

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार!

इस सीरीज में सभी की नजरें 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी. हालांकि फैंस को वैभव सूर्यवंशी को मैदान पर देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ कर दिया है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करेंगे, जिसके चलते वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ेगा. श्रेयस अय्यर का कहना है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लगातार रन बना रहे हैं. उन्होंने भारत को टी20 वर्ल्ड कप भी जिताया है. ऐसे में टीम इंडिया उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहेगी.

कुलदीप यादव भी होंगे बाहर

वैभव सूर्यवंशी के अलावा कुलदीप यादव को भी बेंच पर बैठना पड़ सकता है. दरअसल, स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी वापसी होने से कुलदीप यादव को बाहर किया जा सकता है. हालांकि सभी की नजरें 36 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर होगी. भुवनेश्वर कुमार लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार न्यूजीलैंड के ही खिलाफ भारत के लिए मैच खेला था. अब वे 4 साल बाद उसी टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. 36 साल के भुवी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार 2 IPL ट्रॉफी जिताई है.

पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.