Home > खेल > 39 की उम्र में चीते जैसी फुर्ती! रोहित शर्मा ने लूट ली महफिल, पलक झपके ही डेरिल मिचेल को किया रन आउट, VIDEO

39 की उम्र में चीते जैसी फुर्ती! रोहित शर्मा ने लूट ली महफिल, पलक झपके ही डेरिल मिचेल को किया रन आउट, VIDEO

Rohit Sharma Run Out Daryl Mitchell: 39 साल के रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में फील्डिंग के दौरान अपनी गजब की फुर्ती दिखाई. रोहित शर्मा ने शानदार डाइव लगाकर हवा में उड़कर गेंद को थ्रो किया. इसके चलते केएल राहुल ने मिचेल को आसानी से रन आउट कर दिया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: November 4, 2026 11:08:15 AM IST

रोहित शर्मा की शाानदार फील्डिंग. (PC- सोनी लिव स्क्रीन ग्रैब)
रोहित शर्मा की शाानदार फील्डिंग. (PC- सोनी लिव स्क्रीन ग्रैब)


Rohit Sharma Run Out Daryl Mitchell: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक ऐसा रन आउट किया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए. उन्होंने न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज को रन आउट करके पवेलियन भेजा. रोहित शर्मा ने डेरिल मिचेल को आउट करने के लिए डाइव लगाकर गेंद को रॉकेट की तरह थ्रो किया. इस पर विकेटकीपर केएल राहुल ने तुरंत मिचेल को रन आउट कर दिया.

इसी के साथ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपने आलोचकों को भी जवाब दे दिया है, जो उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठाते हैं. हालांकि 39 साल के रोहित शर्मा ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है.

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रोहित की फुर्ती देख डेरिल मिचेल भी हैरान

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 22वें ओवर में डेरिल मिचेल को आउट किया. दरअसल, 22वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक पर थे. उन्होंने गेंद को ऑन साइड में खेला, जहां शॉर्ट मिड विकेट पर रोहित शर्मा खड़े थे. उन्होंने स्क्वायर लेग की ओर दौड़कर पहले तो गेंद को रोका और फिर जल्द ही डाइव लगाते हुए स्टंप्स पर निशाना साधा. थ्रो भले ही स्टंप्स पर नहीं लगा, लेकिन थ्रो सटीक इतना था कि केएल राहुल ने आसानी से डेरिल मिचेल को रन आउट कर दिया. रोहित शर्मा ने जिस तरह से फुर्ती दिखाते हुए थ्रो किया, उसे देख सभी डेरिल मिचेल के भी होश उड़ गए. देखें वीडियो…



रोहित की फिटनेस को लेकर उठते हैं सवाल

39 साल के रोहित शर्मा अगले साल का वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं. हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर टीम में उनकी जगह को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं. हालांकि बीते कुछ समय में रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पर काफी कम किया है. इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि रोहित शर्मा इस समय अपने करियर में सबसे ज्यादा फिट हैं. आज उन्होंने डेरिल मिचेल को इस तरह से रन आउट करके इसको साबित भी कर दिया है.

मैच का क्या हाल?

बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन के स्कोर पर 9 विकेट खो दिए हैं. फिलहाल न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जारी है.

Tags: Daryl Mitchellind vs nzrohit sharma
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