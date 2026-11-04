IND vs NZ: अर्शदीप ने झटके 4 विकेट, कोहली ने बनाए 74 रन, मगर कोई और ले उड़ा POTM का अवॉर्ड

IND vs NZ POTM Award: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को ऑकलैंड में पहला वनडे मैच खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया. बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए, जिसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 185 रन पर रोक दिया.

इसके बाद टारगेट का पीछा करते हुए विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने सिर्फ 51 गेंद पर 74 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्का आया. हालांकि हैरानी तब हुई, जब अर्शदीप सिंह या विराट कोहली में से किसी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं दिया गया. उनकी जगह 25 साल के अंशुल कंबोज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जानें वजह…

अंशुल कंबोज को क्यों मिला POTM अवॉर्ड?

भारत-न्यूजीलैंड के पहले वनडे में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने कातिलाना गेंदबाजी की. अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए. उन्होंने मिचेल सैंटनर और नाथन स्मिथ को आउट किया. अंशुल कंबोज ने भले ही सिर्फ 2 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2.20 की इकॉनमी से रन खर्च किए. इससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा, जिसका फायदा टीम इंडिया को मिला. वहीं, अर्शदीप सिंह ने भले ही 4 विकेट हासिल किए, लेकिन उन्होंने 70 रन खर्च कर दिए और उनकी इकॉनमी 7 की रही. ऐसे में अंशुल कंबोज को उनकी किफायती गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

भारत ने 5 विकेट से जीता मैच

इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.2 ओवर में 185 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. उनके अलावा डेरिल मिचेल ने 28 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रनों की पारी खेली. वहीं, गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने 11वें नंबर पर आकर सिर्फ 23 गेंद में 34 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 186 रनों का टारगेट दिया.

इसके जवाब में जब टीम इंडिया ने बल्लेबाजी शुरू की, तो बारिश ने मैच में खलल डाल दिया. बारिश की वजह से 2 मैच रोकना पड़ा. आखिरकार भारतीय टीम को 32 ओवर में 143 रनों का टारगेट दिया. भारतीय टीम ने इस टारगेट को 22.4 ओवर में हासिल कर लिया. भारत की ओर से विराट कोहली ने 51 गेंद पर सबसे ज्यादा 71 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 37 रन बनाए. वहीं, श्रेयस अय्यर ने 15 रन बनाए, जिसके बाद केएल राहुल (3) और नमन धीर (5) ने भारत को जीत दिलाई. भारत ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया.

कब होगा अगला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर (शनिवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में होगा, जो सुबह 7:30 बजे से होगा.