IND vs NZ: सिराज के साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले वनडे में नहीं मिली जगह, गिल के फैसले के पीछे क्या वजह

IND vs NZ 1st ODI, Mohammed Siraj: भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम 4 स्पेशलिस्ट पेसर के साथ मैदान पर उतरी है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल क्यों नहीं किया गया? वह टीम इंडिया की मौजूदा वनडे स्क्वाड के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं. इसके बावजूद सिराज को पहले वनडे में मौका नहीं दिया गया. अब इसके पीछे की बड़ी वजह भी सामने आई है. दरअसल, वनडे सीरीज शुरू होने से पहले मोहम्मद सिराज इंडिया-ए के लिए न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रहे थे.

सिराज को क्यों नहीं मिला मौका?

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रहे थे, जो 3 नवंबर यानी पहले वनडे से सिर्फ एक दिन पहले खत्म हुआ है. इसके बाद सिर्फ 24 घंटे के ही अंदर ऑकलैंड में पहला वनडे खेला जाना था. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने सिराज के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें पहले वनडे में आराम देने का फैसला किया. अब मोहम्मद सिराज को दूसरे वनडे मैच में मौका दिया जा सकता है, जो 7 नवंबर को खेला जाएगा.

कुलदीप यादव को भी नहीं मिला मौका

सिराज के अलावा भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को भी पहले वनडे में मौका नहीं मिला. कुलदीप यादव भारत की वनडे टीम के अहम गेंदबाज हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि मैच की शुरुआत से पहले बारिश हुई थी. ऐसे में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद थी. इसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने 3 की बजाय 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया. हालांकि स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने उतरी है. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवर में 131 रन के स्कोर पर 8 विकेट खो दिए हैं. फिलहाल ग्लेन फिलिप्स 27 रन बनाकर एक छोर पर टिके हुए हैं.

पहले वनडे में भारत की प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.