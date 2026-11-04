IND vs NZ ODI: कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे? रोहित-विराट मचाएंगे धमाल, कब-कहां देख सकेंगे LIVE मैच

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच बुधवार (4 नवंबर) यानी आज से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे. वे दोनों करीब एक महीने बाद टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर वापसी कर रहे हैं. फैंस रोहित और विराट की जोड़ी को एक बार फिर मैदान पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वनडे मुकाबला अलग समय पर खेला जाएगा. दरअसल, भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के लिए टाइमिंग में बदलाव किया गया है. इसकी टाइमिंग हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज से अलग है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस सीरीज के मुकाबले कितने बजे शुरू होंगे? पहला वनडे मैच कब-कहां खेला जाएगा? इस मुकाबले को आप लाइव कहां देख सकेंगे? जानें सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा पहला वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पहला वनडे मैच 4 नवंबर यानी बुधवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा, जो सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. इस मैच के लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इसका मतलब है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए फैंस को सुबह जल्दी उठना होगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) वनडे सीरीज के मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स पर इस सीरीज के सभी मुकाबले देख सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस सीरीज को देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. दरअसल, सोनी लिव पर इस सीरीज के सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

वहीं, अगर आप इस सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं, तो इसका भी जुगाड़ है. दरअसल, इस सीरीज के मुकाबलों का फ्री में लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. यहां पर फैंस फ्री में बिना कोई पैसा खर्च किए मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

पहले 3 वनडे मैचों के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहला वनडे), आक‍िब नबी.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.