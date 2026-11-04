IND vs NZ: शुभमन गिल ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, इन 11 धुरंधरों पर जताया भरोसा, पहले वनडे में किसे दिया मौका?

IND vs NZ 1st ODI Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. इस मैच में भारतीय टीम 4 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी है. इसमें अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह शामिल हैं. वहीं, नमन धीर और अक्षर पटेल को ऑलराउंडर्स के तौर पर शामिल किया गया है.

वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं. वे दोनों आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे. इसके बाद अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

कप्तान शुभमन गिल ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने बताया कि आसमान में थोड़े बादल हैं, अगर ओवर कम होते हैं, तो बोर्ड पर एक लक्ष्य (टारगेट) होना हमेशा अच्छा रहता है. उन्होंने वनडे सीरीज के लिए भारत की तैयारियों को लेकर कहा कि टीम ने काफी अच्छी तैयारियां की हैं. कई अच्छे प्रैक्टिस सेशन हुए हैं और हर कोई इस सीरीज के लिए बहुत उत्साहित और तैयार है.

शुभमन गिल ने आगे कहा कि विश्व कप 2027 की तैयारियों के लिए भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है. यहां मिलने वाली परिस्थितियां दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती होंगी. इसी वजह से हमारे लिए यह एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, उम्मीद है कि हमें यहां अच्छी सफलता मिलेगी.

#TeamIndia Captain @ShubmanGill wins the toss and elects to bowl in the 1st ODI. A look at our Playing XI for the game. Live – https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND https://t.co/WfTOan6EiP — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.