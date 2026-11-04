IND vs NZ: FREE में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का पहला वनडे? ये रहा सबसे आसान तरीका

IND vs NZ 1st ODI Free Live Streaming: भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. आज से भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार यानी 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे. फैंस की नजर इन 2 दिग्गजों पर ही टिकी रहेगी, जो करीब 1 महीने बाद मैदान पर उतर रहे हैं.

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले वनडे में जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी. वहीं, मेजबान न्यूजीलैंड की टीम भी टी20 सीरीज में मिली हार का बदला वनडे में लेना चाहेगी. ऐसे में कीवी खिलाड़ी भी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस मैच को फ्री में लाइव कहां देख सकते हैं?

कब-कहां खेला जाएगा पहला वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पहला वनडे मैच 4 नवंबर यानी बुधवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा, जो सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. इस मैच के लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते हुए देखना है, तो सुबह जल्दी उठना होगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के पहले वनडे मुकाबला का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स पर इस सीरीज के सभी मुकाबले देख सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस सीरीज को देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. दरअसल, सोनी लिव पर इस सीरीज के सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

FREE में कैसे देखें लाइव?

अगर आप भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले वनडे मैच को FREE में देखना चाहते हैं, तो इसका भी तरीका है. दरअसल, इस सीरीज के मुकाबलों का फ्री में लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. यहां पर फैंस फ्री में बिना कोई पैसा खर्च किए मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

पहले 3 वनडे मैचों के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहला वनडे), आक‍िब नबी.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.