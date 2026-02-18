Ind vs Ned T20 World Cup 2026: अहमदाबाद में दुबे-वरुण का डबल धमाका, नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया; भारत का जीत का सिलसिला जारी

Ind vs Ned T20 World Cup 2026: शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती के शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने 17 रन से जीत हासिल की और बिना हारे जीत का सिलसिला जारी रखा. दुबे ने ज़बरदस्त ऑल-राउंड परफॉर्मेंस दी, जिसमें उन्होंने तेज़ी से हाफ सेंचुरी बनाई और दो ज़रूरी विकेट लिए. वरुण ने तीन ज़रूरी विकेट लेकर अपना जादू चलाया, जिससे नीदरलैंड्स की जीत की दौड़ पर ब्रेक लग गया और भारत को टूर्नामेंट में अपनी मज़बूत स्थिति बनाए रखने में मदद मिली.

खराब शुरुआत के बाद संभली भारत की पारी

भारत ने शिवम दुबे के 31 गेंदों पर 66 रन की ज़बरदस्त पारी की बदौलत 193/6 का मज़बूत स्कोर बनाया. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने डेथ ओवरों में पासा पलट दिया, कई बाउंड्री और लंबे छक्के लगाकर स्कोरिंग रेट को तेज़ किया. एक अहम मोड़ पर आकर, दुबे ने तेज़ी से लय बदली और पक्का किया कि भारत बोर्ड पर एक बड़ा टोटल बनाए. तिलक वर्मा की मुश्किल पारी तब खत्म हो गई जब वह लय बदलने में नाकाम रहे, ऐसे समय में आउट हुए जब भारत लय की तलाश में था. उनके आउट होने से टीम को बीच के ओवरों में स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ी, और सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे पर टीम को संभालने की ज़िम्मेदारी आ गई.

जीरो पर फिर आउट हुए अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा का खराब स्पेल कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा और वह लगातार तीसरे मैच में बिना रन बनाए आउट हो गए. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के जल्दी आउट होने से टूर्नामेंट में कई झटके लगे, जहां उनसे टॉप पर बहुत उम्मीदें थीं, और वह अभी भी अपने कैंपेन के पहले रन की तलाश में थे.

दो बदलाव के साथ उतरी थी भारतीय टीम

भारत ने मैच के लिए अपनी XI में बदलाव किया, जिसमें कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया. टॉस जीतने के बाद, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक टारगेट सेट करने का फैसला किया, और अपनी बैटिंग यूनिट को पहले बोर्ड पर रन बनाने के लिए सपोर्ट किया.

ईशान हिट, अभिषेक फ्लॉप

दूसरी तरफ ईशान किशन के शानदार फॉर्म में होने के कारण, अभिषेक के रन बनाने में कमी ने भारत की तरक्की पर कोई खास असर नहीं डाला है. फिर भी, मैनेजमेंट और युवा खिलाड़ी दोनों चाहेंगे कि वह सुपर 8 से पहले अपनी लय में आ जाए, जहाँ साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के रूप में कड़ी चुनौतियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं.

यह याद रखने वाली बात है कि 25 साल के इस खिलाड़ी के निडर रवैये ने कई भारतीय जीतों में बड़ी भूमिका निभाई है. उनका खेल रिस्क लेने और गेंदबाजों पर तुरंत दबाव डालने पर बना है. इस तरह का स्टाइल कभी-कभी फेलियर ला सकता है, लेकिन इसमें कुछ ही ओवरों में मैच बदलने की ताकत भी है. लय में वापसी से कहानी जल्दी बदल सकती है और वह अटैकिंग एज वापस आ सकती है जो वह टीम में लाता है.

ग्रुप स्टेज में भारत का खेल

इसके अलावा, यह भी एक छोटी सी बात है कि इंडिया ने ग्रुप स्टेज को 100 परसेंट रिकॉर्ड के साथ खत्म किया. इंडिया ग्रुप स्टेज में पूरी तरह से हावी रहा है, उसने USA को 29 रन से, नामीबिया को 93 रन से और पाकिस्तान को 61 रन से हराया. यह तब है जब वे बल्ले से अपना सबसे खतरनाक फॉर्म में नहीं थे.

