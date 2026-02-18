IND vs NED Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसका बजेगा डंका, बल्ला गरजेगा या गेंद करेगी वार? IND vs NED पिच रिपोर्ट

IND vs NED Pitch Report: ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मैच इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. यह आज या बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे खेला जाएगा. भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली है. वही नीदरलैंड्स से हार के साथ टूर्नामेंट से लगभग बाहर चुका है. अब इन टीमों के बीच मैच खेला जाएगा. टीम भारतीय जिसके पास सूर्यकुमार यादव हैं, इस मैच को जीतकर सुपर 8 में एंट्री करना चाहेगी. इंडियन टीम इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करना चाह सकती है. तो, आइए जानते हैं कि अहमदाबाद की पिच कैसी रहेगी?

कैसा रहेगा पिच

भारत और नीदरलैंड्स के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, यह ग्रांउड बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है. ऐसे में इस ग्राउंड पर हाई-स्कोर मैच हो सकता है. हालांकि अहमदाबाद की पिच बैलेंस्ड है. शुरुआत में नई बॉल से फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन बीच के ओवरों में पिच धीमी हो जाएगी, जिससे स्पिनर्स का रोल अहम हो जाएगा. आम तौर पर अहमदाबाद की पिच फ्लैट होती है, जिससे बॉल आसानी से बैट पर आती है. इससे बैट्समैन को बड़ी इनिंग्स बनाने में मदद मिलती है. इसके अलावा आउटफील्ड तेज है, जिससे बैट्समैन काफी रन बना सकता हैं.

स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या है?

इस ग्रांउड पर अब तक पूरा 14 T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया है. पांच बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीती है. जबकि नौ बार स्कोर डिफेंड करने वाली टीम जीती है. इस पिच पर T20 इंटरनेशनल मैचों में पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर 172 रन है.

भारत-नीदरलैंड रिकॉर्ड

भारत और नीदरलैंड्स के बीच आखिरी T20I मैच 2022 T20 वर्ल्ड कप में खेला गया था. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए थे. कैप्टन रोहित शर्मा ने 39 बॉल पर 53 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 44 बॉल पर 62 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव ने भी 25 बॉल पर नाबाद 51 रन बनाए. जवाब में नीदरलैंड्स 20 ओवर में सिर्फ़ 123 रन ही बना सका, जिससे इंडिया ने मैच 56 रन से जीत लिया था.

इंडिया की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कैप्टन), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

नीदरलैंड की संभावित प्लेइंग XI

माइकल लेविट, मैक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (कैप्टन/विकेटकीपर), जैक लियोन कैचेट, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, रोएलोफ वैन डेर मर्व, पॉल वैन मीकेरेन, फ्रेड क्लासेन