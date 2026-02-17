Home > क्रिकेट > IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां

IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां

IND vs NED Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले मिशन के लिए तैयार है. ग्रुप A में अपने आखिरी लीग मैच में टीम भारत का मकसद अगले स्टेज में बढ़त हासिल करते हुए बिना हारे रहना होगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 17, 2026 5:01:03 PM IST

भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच?
भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच?


IND vs NED Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले मिशन के लिए तैयार है. ग्रुप A में अपने आखिरी लीग मैच में टीम भारत का मकसद अगले स्टेज में बढ़त हासिल करते हुए बिना हारे रहना होगा. 

You Might Be Interested In

टीम भारत ने अब तक अपने तीनों मैजों में USA, नामीबिया और पाकिस्तान को हराया है. ग्रुप A से भारत सुपर आठ के लिए क्वालीफाई कर चुका है. फाइनल मैच एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर हर मैच अहम होता है.

IND vs NED: मैच कब होगा?

भारत और नीदरलैंड्स के बीच यह मैच बुधवार 18 फरवरी 2026 को खेला जाएगा. टीम इंडिया का मुकाबला नीदरलैंड्स से होने की उम्मीद है. नीदरलैंड्स ने पहले पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी लेकिन आखिरी ओवर में हार गई थी.

You Might Be Interested In

विराट कोहली फिर पहुंचे वृन्दावन! अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, सादगी ने मचाया तहलका-वीडियो वायरल

IND vs NED: मैच कहां होगा?

यह हाई-वोल्टेज मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच शाम 6:30 टॉस होगा और 7:00 बजे शुरू होगा. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है और स्टेडियम के खचाखच भरे रहने की उम्मीद है.

टीम इंडिया बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकती

यह टूर्नामेंट का 36वां मैच और ग्रुप A का आखिरी मैच होगा. पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम का जोश काफी ऊंचा है. कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच का इस्तेमाल अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने या अपने खिलाड़ियों को लय में रखने के लिए कर सकते है. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला है.

Chandigarh: पंजाब या हरियाणा! एक शहर पर दो राज्यों का हक क्यों? जानें चंडीगढ़ की ऐतिहासिक कहानी

भारत-नीदरलैंड मैच (IND vs NED) के बारे में पूरी जानकारी

मैच: भारत vs नीदरलैंड (ग्रुप A, मैच 36)

तारीख: बुधवार, 18 फरवरी, 2026

समय: शाम 7:00 बजे (IST)

स्थान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

You Might Be Interested In
Tags: IND vs NED live streamingIND vs NED T20 world Cup 2026 Live StreamingIndia vs Netherlands Live StreamingIndia vs Netherlands T20 world Cup 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026
IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां
IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां
IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां
IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां