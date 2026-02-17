IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां

IND vs NED Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले मिशन के लिए तैयार है. ग्रुप A में अपने आखिरी लीग मैच में टीम भारत का मकसद अगले स्टेज में बढ़त हासिल करते हुए बिना हारे रहना होगा.
टीम भारत ने अब तक अपने तीनों मैजों में USA, नामीबिया और पाकिस्तान को हराया है. ग्रुप A से भारत सुपर आठ के लिए क्वालीफाई कर चुका है. फाइनल मैच एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर हर मैच अहम होता है.
IND vs NED: मैच कब होगा?
भारत और नीदरलैंड्स के बीच यह मैच बुधवार 18 फरवरी 2026 को खेला जाएगा. टीम इंडिया का मुकाबला नीदरलैंड्स से होने की उम्मीद है. नीदरलैंड्स ने पहले पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी लेकिन आखिरी ओवर में हार गई थी.
IND vs NED: मैच कहां होगा?
यह हाई-वोल्टेज मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच शाम 6:30 टॉस होगा और 7:00 बजे शुरू होगा. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है और स्टेडियम के खचाखच भरे रहने की उम्मीद है.
टीम इंडिया बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकती
यह टूर्नामेंट का 36वां मैच और ग्रुप A का आखिरी मैच होगा. पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम का जोश काफी ऊंचा है. कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच का इस्तेमाल अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने या अपने खिलाड़ियों को लय में रखने के लिए कर सकते है. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला है.
भारत-नीदरलैंड मैच (IND vs NED) के बारे में पूरी जानकारी
मैच: भारत vs नीदरलैंड (ग्रुप A, मैच 36)
तारीख: बुधवार, 18 फरवरी, 2026
समय: शाम 7:00 बजे (IST)
स्थान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद