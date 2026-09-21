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IND vs JAP: संजू-वैभव करेंगे ओपनिंग! अभिषेक-बुमराह OUT, जापान के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

IND vs JAP T2OI Playing XI: जापान और भारत के बीच 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारत की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा तेज हो गई है. वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 21, 2026 5:06:47 PM IST

जापान के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
जापान के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs JAP T2OI Playing XI: भारतीय क्रिकेट टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कराया जा रहा है. इस मुकाबले में एक बार फिर फैंस की नजरें 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं. फैंस वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में खेलते देखना चाहते हैं. हाल में भारत-अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच खेली गई टी20 सीरीज में वैभव को मौका नहीं दिया गया. अब बताया जा रहा है कि जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जापान के खिलाफ भारतीय टीम किस प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतर सकती है?

क्या जापान के खिलाफ खेलेंगे वैभव?

जापान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच (IND vs JAP) में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा की जगह मौका दिए जाने की उम्मीद है. अभिषेक शर्मा अभी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलकर आ रहे हैं. ऐसे में उन्हें जापान के खिलाफ मैच में आराम दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एशियन गेम्स में भी उन्हें खेलना है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया जाए. अगर ऐसा होता है कि वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन एकसाथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं.

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कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

इस मुकाबले (IND vs JAP) में वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं. इसके बाद तीसरे नंबर पर ईशान किशन खेलेंगे, जबकि चौथे पर कप्तान श्रेयस अय्यर और 5वें पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे. वहीं, नंबर 6 पर शिवम दुबे और 7वें पर वाशिंग्टन सुंदर और 8वें पर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है. गेंदबाजी की बात करें, तो अर्शदीप सिंह के साथ यश ठाकुर को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है, जो जसप्रीत बुमराह की जगह ले सकते हैं. बुमराह को भी इस मैच में आराम दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: IND vs JAP T20I: भारत-जापान का मैच होगा रद्द! सानो में मंडरा रहा तूफान का खतरा, क्या टूटेगा फैंस का सपना?

जापान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

Tags: home-hero-pos-3India vs Japan
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