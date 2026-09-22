IND vs JAP: भारत-जापान मैच पर टायफून डुजुआन का खतरा! क्या बारिश में धुल जाएगा मुकाबला, सानो में कैसा रहेगा मौसम?

IND vs JAP T20I Weather Update: भारत और जापान के बीच आज यानी 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह पहली बार होगा, जब भारत और जापान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में इस मैच को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन इस मुकाबले पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है.

दरअसल, इन दिनों जापान में टायफून डुजुआन (Typhoon Dujuan) एक्टिव है, जिसके चलते कई शहरों में भारी बारिश हो रही है. इस चक्रवाती तूफान की वजह से हो रही बारिश के चलते सानो के मैदान पर मैच से पहले कई प्रैक्टिस सेशन रद्द हो गए. अब मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या यह ऐतिहासिक मुकाबला रद्द हो जाएगा.

क्या बारिश से धुल जाएगा ऐतिहासिक मैच?

मौसम विभाग की मानें, तो भारत-जापान मैच के पूरे रद्द होने की संभावना कम है. हालांकि बारिश की वजह से मैच में खलल पड़ सकती है, जिससे मैच को छोटा करना पड़ा सकता है. टायफून डुजुआन कांतो क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण मैच के दौरान बारिश की संभावना 40 से 55 फीसदी के बीच हो सकती है. अगर बारिश की वजह से मैच में देरी होती है, तो ग्राउंड स्टाफ कम से कम 5-5 ओवर का मैच कराने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि अभी सानो का मौसम साफ बताया जा रहा है और मैदान भी खेलने लायक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बारिश होती है, तो परेशानी बढ़ सकती है. दरअसल, इस मैदान का इंफ्रास्ट्रक्टर उतना बेहतर नहीं है कि कम समय में बारिश के पानी को साफ किया जा सके.

22 सितंबर को सानो के मौसम का हाल

सुबह 9:00 बजे: 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, आसमा में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की 40 फीसदी संभावना

सुबह 9:30 से 11:30 बजे: हल्की बूंदाबांदी का खतरा, बारिश की संभावना बढ़कर 45 फीसदी.

सुबह 11:30 से दोपहर 1:00 बजे: मैच रुकने की आशंका, बारिश का खतरा बढ़कर 55 फीसदी.

कब शुरू होगा मैच?

भारत और जापान का ऐतिहासिक मुकाबला 22 सितंबर की सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 9 बजे टॉस किया जाएगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, विप्रज निगम, यश ठाकुर.

जापान: केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), लाचलान यामामोतो-लेक, वाटारू मियाउची (विकेटकीपर), एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर), इब्राहिम ताकाहाशी, रेओ साकुरालो-थॉमस, डेक्लन सुजुकी, चार्ली हारा-हिन्जे, माकोतो तानियामा, कोहेई कुबोता, बेंजामिन इतो-डेविस, एलेस्टर काडोवाकी-फ्लेमिंग, जेक कुसुदा-नायरन, शोमा सुगाया-स्लेटर, त्सुयोशी.