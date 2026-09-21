IND vs JAP T20I: भारत-जापान का मैच होगा रद्द! सानो में मंडरा रहा तूफान का खतरा, क्या टूटेगा फैंस का सपना?

IND vs JAP T20I Weather Forecast: भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के खास अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. इस मुकाबले में ऐसा पहली बार होगा, जब भारत और जापान किसी इंटरनेशनल मैच में आमने-सामने होंगे. ऐसे में दोनों ही देशों समेत दुनिया भर के फैंस इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन दिनों जापान में कुछ इलाकों में भारी बारिश और तूफान आने की आशंका है. देखें वेदर रिपोर्ट…

क्या रद्द होगा भारत-जापान का मैच?

भारत और जापान का ऐतिहासिक मुकाबला 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान जापान की राजधानी टोक्यो से करीब 200 किमी दूर है. अभी जापान के साउथ में एक विशाल टायफून (Typhoon 25 / टायफून डुजुआन) सक्रिय है, जिसकी वजह से मैच पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, इस टायफून के चलते जापान में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में सानो में भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

22 सितंबर को कैसा रहेगा सानो का मौसम?

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 22 सितंबर को सानो में दिन के समय ज्यादातर समय बारिश छाए रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. फैंस के लिए ध्यान देने वाली बात है कि दिन भर हल्की बूंदाबांदी होने की 37 फीसदी संभावना है. इसके अलावा पूर्व-उत्तर पूर्व से लगभग 4 किमी/घंटा (3 मील प्रति घंटा) की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेंगी. हालांकि बारिश की वजह से मैच रद्द होने की काफी कम संभावना है, लेकिन बूंदाबांदी की वजह से मैच का मजा किरकिरी हो सकता है.

कब शुरू होगा मैच?

भारत और जापान के बीच यह ऐतिहासिक मैच मंगलवार (22 सितंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर होगा, जो टोक्यो से करीब 100 किमी की दूरी पर है. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इस मैच के लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 9 बजे किया जाएगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी

जापान: केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर कदोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुदा-नैर्न, वतारू मियाउची (विकेट कीपर), रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेट कीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैकॉम्ब, त्सुयोशी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो-लेक.