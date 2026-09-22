India vs Japan T20I: जापान को हराने में छूटे टीम इंडिया के पसीने, बाल-बाल बची इज्जत, सिर्फ इतने रन से मिली जीत

India vs Japan T20I Match Result: भारत ने जापान (IND vs JAP) को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हराकर सुजुकी कप अपने नाम किया. सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में जापान को हराने में भारतीय टीम के पसीने छूट गए. एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को जापान के सामने हार का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने लाज बचाई, जिसके दम पर भारत ने जापान को 2 रन से हरा दिया. बारिश से बाधित यह मुकाबला सिर्फ 5-5 ओवर का खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जापान के गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए. जानें मैच में क्या-क्या हुआ…

भारतीय टीम 32 रन ही बना पाई

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को जापान के गेंदबाजों मे खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. इसके चलते भारतीय टीम 5 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर सिर्फ 32 रन ही बना पाई. भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 9 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए. इसके बाद ईशान किशन भी 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 16 रनों की पारी खेली. इसके चलते भारतीय टीम ने जापान को 33 रनों का टारगेट दिया.

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वाशिंग्टन सुंदर ने बचाई लाज

जापान की टीम 33 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 30 रन ही बना पाई. जापान के बल्लेबाजों ने संभलकर पारी शुरु की, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने अपना शिकंजा कसके रखा. भारत की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने 2 ओवर में 13 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए. वहीं, अक्षर पटेल ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, जबकि रवि बिश्नोई ने 1 ओवर में 10 रन लुटाए.

इसके अलावा ईशान किशन ने जापान के सलामी बल्लेबाज लैकलन यामामोटो-लेक को रन आउट किया. इसके चलते जापान की टीम 5 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 30 रन ही बना पाई. जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 12 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. भारत ने इस मुकाबले को 2 रन से जीत लिया.