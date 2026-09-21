IND vs JAP T20I: भारत-जापान की पहली टक्कर! FREE में कहां देख सकेंगे लाइव, कितने बजे शुरू होगा मैच?

IND vs JAP T20I Live Streaming: भारत और जापान के बीच 22 सितंबर यानी मंगलवार को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. ऐसा पहली बार होगा, जब वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीम किसी इंटरनेशनल मैच में जापान के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी. यह पहल (‘स्पोर्ट 75’) जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान हुए समझौते से शुरू हुई. यह मुकाबला दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक होगा. एक तरफ जापान को भारत जैसी बड़ी क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने का मौका मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले को एशियन गेम्स से पहले वॉर्म-अप मैच के तौर पर देखेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस मैच को कब-कहां लाइव देख पाएंगे?

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और जापान के बीच यह ऐतिहासिक मैच मंगलवार (22 सितंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जो टोक्यो से करीब 100 किमी की दूरी पर है.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत बनाम जापान का यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इस मैच के लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 9 बजे किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, अगर आप इस मैच को लाइव फ्री में देखना चाहते हैं, तो DD स्पोर्ट्स (DD Free Dish) पर मैच का मजा ले सकते हैं.

𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴! India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH — BCCI (@BCCI) September 4, 2026

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जापान के खिलाफ भारत का स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी

भारत के खिलाफ जापान का स्क्वाड

केंडल कदोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर कदोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुदा-नैर्न, वतारू मियाउची (विकेट कीपर), रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेट कीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैकॉम्ब, त्सुयोशी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो-लेक.