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IND VS IRE: क्या टिकट बेचने के लिए Vaibhav Suryavanshi को टीम में किया गया है शामिल? सोशल मीडिया पर मचा बवाल; जानें पूरा मामला

IND VS IRE: 15 साल के वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में जगह हासिल किया है. इसी वजह से उनके डेब्यू का इंतजार हर क्रिकेट फैन को है. पहले मुकाबले में भी उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था जिसकी वजह से फैंस नाराज दिखें.

By: Divyanshi Singh | Published: June 28, 2026 7:20:40 PM IST

Vaibhav Suryavanshi: डेब्यू का मौका न मिलने पर भड़के फैंस
Vaibhav Suryavanshi: डेब्यू का मौका न मिलने पर भड़के फैंस


IND VS IRE: भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैचों के सीरीज का आखिरी मुकाबला बेलफास्ट में खेला जा रहा है. फैंस को उम्मीद थी की आ वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के लिए डेब्यू करेंगे, लेकिन वैभव को और इंतजार करना होगा.  वैभव को दूसरे मुकाबले में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिला है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. 15 साल के वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में जगह हासिल किया है. इसी वजह से उनके डेब्यू का इंतजार हर क्रिकेट फैन को है. पहले मुकाबले में भी उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था जिसकी वजह से फैंस नाराज दिखें.

‘टिकट बेचने आया है’

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान ने जब भारत के प्लेइंग-11 का एलान किया तो उसमें प्रिंस यादव और सू्र्यांश शेड्गे का नाम था जो आज भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन प्लेइंग-11 में वैभव सूर्यवंशी का नाम ना होने की वजह से फैंस बेहद नाराज दिखें. बता दें कि प्रिंस यादव को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया गया है. वहीं सूर्यांश को वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में खेलने का मौका मिला है. 

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वैभव का नाम प्लेइंग-11 में ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई जहां एक यूजर ने लिखा, “वैभव सूर्यवंशी टीम में सिर्फ टिकट बेचने के लिए है.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “वैभव सूर्यवंशी का टीम में होना जरूरी है.”

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यांश शेड्गे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

आयरलैंड- लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंद्रा, मैथ्यू हॉलार्ड.

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