IND VS IRE: क्या टिकट बेचने के लिए Vaibhav Suryavanshi को टीम में किया गया है शामिल? सोशल मीडिया पर मचा बवाल; जानें पूरा मामला

IND VS IRE: भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैचों के सीरीज का आखिरी मुकाबला बेलफास्ट में खेला जा रहा है. फैंस को उम्मीद थी की आ वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के लिए डेब्यू करेंगे, लेकिन वैभव को और इंतजार करना होगा. वैभव को दूसरे मुकाबले में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिला है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. 15 साल के वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में जगह हासिल किया है. इसी वजह से उनके डेब्यू का इंतजार हर क्रिकेट फैन को है. पहले मुकाबले में भी उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था जिसकी वजह से फैंस नाराज दिखें.

‘टिकट बेचने आया है’

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान ने जब भारत के प्लेइंग-11 का एलान किया तो उसमें प्रिंस यादव और सू्र्यांश शेड्गे का नाम था जो आज भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन प्लेइंग-11 में वैभव सूर्यवंशी का नाम ना होने की वजह से फैंस बेहद नाराज दिखें. बता दें कि प्रिंस यादव को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया गया है. वहीं सूर्यांश को वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में खेलने का मौका मिला है.

Vaibhav Suryavanshi is in the team just to sell tickets. pic.twitter.com/Es67Du7jLd — Kartik Sharma (@KartikSharmaFC) June 28, 2026

वैभव का नाम प्लेइंग-11 में ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई जहां एक यूजर ने लिखा, “वैभव सूर्यवंशी टीम में सिर्फ टिकट बेचने के लिए है.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “वैभव सूर्यवंशी का टीम में होना जरूरी है.”