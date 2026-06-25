Home > खेल > Ind Vs Ire: वैभव सूर्यवंशी के नाम से क्यों कांप रहे हैं ये 3 खिलाड़ी; खराब हो सकता है पूरा करियर; कल डेब्यू किया तो ऐसी दिखेगी प्लेइंग-11

Ind Vs Ire: वैभव सूर्यवंशी के नाम से क्यों कांप रहे हैं ये 3 खिलाड़ी; खराब हो सकता है पूरा करियर; कल डेब्यू किया तो ऐसी दिखेगी प्लेइंग-11

Vaibhav Suryavanshi: सूर्यवंशी भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. इस के साथ ही एक और सवाल है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है वो ये कि वैभव को टीम में शामिल करने पर किस खिलाड़ी की जगह खतरे में पड़ सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 25, 2026 2:59:33 PM IST

वैभव सूर्यवंशी इन 3 खिलाड़ियों के लिए बन सकते हैं चुनौती
वैभव सूर्यवंशी इन 3 खिलाड़ियों के लिए बन सकते हैं चुनौती


Ind Vs Ire: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हर तरफ हो रही है. ट्राई सीरीज में धमाल मचाने के बाद वैभव अब भारतीय टीम के लिए डेब्यू के लिए तैयार है. वैभव को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. 26 जून से सीरीज का आगाज होगा जहां सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो सूर्यवंशी भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. इस के साथ ही एक और सवाल है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है वो ये कि वैभव को टीम में शामिल करने पर किस खिलाड़ी की जगह खतरे में पड़ सकती है.आइए उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिनके लिए सूर्यवंशी चुनौती बन सकते हैं.

शिवम दुबे

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका मिलने पर टीम में शिवम दुबे की जगह पर असर पड़ सकता है. शिवम की हालिया प्रर्दशन की बात करें को उनकी बल्लेबाजी खास नहीं रही है. आईपीएल 2026 में उन्होने 12 पारियों में सिर्फ 270 रन बनाए थे. इसमे एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है. वहीं गेंदबाजी में भी वो कुछ बेहद खास नहीं कर पाएं. इसके देख हुए मैनेजमेंट उनकी जगह वैभव को टीम में जगह देने पर विचार कर सकती है.

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संजू सैमसन

टी20 विश्व कप में शानदार प्रर्दशन करने वाले संजु सैमसन को वैभव के टीम में जगह मिलने से नुकसान हो सकता है. संजु के साथ कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है. एशिया कप 2025 में शुभमन गिल को मौका देने के लिए संजु सैमसन के स्थान में बदलाव किया गया था और बाद में उन्हे प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया. लेकिन अगर वैभव के टीम में शामिल होने के बाद भी संजू को टीम में रखा जाता है तो उनको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है. 

अभिषेक शर्मा

वहीं सूर्यवंशी के टीम में शामिल होने पर जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा खतरा है वह अभिषेक शर्मा हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके बल्लेबाजी करने की शैली. दोनों ही खिलाड़ी अक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. टी20 विश्व कप में भी अभिषेक कुछ खास नहीं कर पाएं थे. अगर कुछ और मुकाबलों में उनका बल्ला शांत रहता है तो वैभव उनकी जगह के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं.  बता दें कि अभिषेक शर्मा ने 25 टी20 इंटनेशनल मुकाबले में 190 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1438 रन बनाए हैं.

Tags: ind vs irevaibhav suryavanshi
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