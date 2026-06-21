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IND vs IRE: टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन! आयरलैंड दौरे से बाहर हुआ नंबर-1 गेंदबाज, नहीं खेलेगा T20I सीरीज

Varun Chakravarthy Injury: भारत के नंबर-1 टी20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलेंगे. बीसीसीआई ने रविवार को बताया कि चक्रवर्ती चोट की वजह से आयरलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 21, 2026 3:01:44 PM IST

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड दौरे से बाहर हुए.
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड दौरे से बाहर हुए.


Varun Chakravarthy Injury: आयरलैंड दौरे से पहले भारतीय दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारत के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. वह आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेल पाएंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने रविवार (21 जून) को इसकी जानकारी दी. बीसीसीआई ने बताया कि वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) चोट के कारण आयरलैंड खिलाफ टी-20 सीरीज नहीं खेल पाएंगे.

उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीज के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन फिलहाल वह बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब कर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी. BCCI के अनुसार, उनकी वापसी पर अंतिम फैसला मेडिकल टीम की सलाह के बाद लिया जाएगा.

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वरुण चक्रवर्ती को कैसे लगी चोट?

भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए चोट लगी थी. टूर्नामेंट के दौरान चक्रवर्ती के बाएं पैर में गंभीर चोट आई थी, जिससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं. वरुण चक्रवर्ती का टीम इंडिया से बाहर होने भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारत के नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं. वहीं, दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: रोहित-कोहली IN, बुमराह-अक्षर की वापसी… ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, किसका कटा पत्ता?

भारत बनाम आयरलैंड का टी20 शेड्यूल

भारतीय टी20 टीम आयरलैंड दौरे पर जाने वाली है. इस दौरे पर भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे. हाल ही में बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया है. बता दें कि इस सीरीज का पहला मैच 26 जून को होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. ये दोनों मैच शाम 6 बजे से खेले जाएंगे, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 5:30 बजे टॉस होगा.

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

Tags: Varun Chakravarthy
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