Home > खेल > IND VS IRE: हार के बाद भी श्रेयस अय्यर ने कर ली  विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी, प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

IND VS IRE: हार के बाद भी श्रेयस अय्यर ने कर ली  विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी, प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार था जब आयरलैंड ने भारत को हराया है. इससे पहले दोनों टीमें के बीच कुल 11 मुकाबले खेले गए. लेकिन किसी में भी भारत को हार नहीं मिली थी.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 27, 2026 1:13:53 PM IST

आयरलैंड से हार के साथ भारत के नाम पांच शर्मनाक रिकॉर्ड
आयरलैंड से हार के साथ भारत के नाम पांच शर्मनाक रिकॉर्ड


IND VS IRE:  भारत ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 की शुरुआत बेहद निराशाजनक तरीके से की. दो मौचों के सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा.  मुकाबला  बेलफास्ट के सिविल क्रिकेट क्लब में खेला गया. जहां आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीच के लिए 183 रन का टारगेट दिया था. हार के आलावा  इस मुकाबले में भारत ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए.

आयरलैंड के खिलाफ पहली हार 

इंटरनेशनल क्रिकेट  के इतिहास में ये पहली बार था जब आयरलैंड ने भारत को हराया है. इससे पहले दोनों टीमें के बीच कुल 11 मुकाबले खेले गए. लेकिन किसी में भी भारत को हार नहीं मिली थी. 

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टी20 विश्व कप जितने के बाद पहले ही मैच में एक और हार 

यह दूसरी बार है जब भारत को टी20 विश्व कप जितने के बाद अपने पहले ही टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. इसके पहले 2024 में विश्व कप की ट्रॉफी उठाने के बाद भारत जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी जहां उसे पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. टी20 2026 जितने के बाद भारत का यह पहला टी20 मुकाबला था जहां उसे 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

बेहद शर्मनाक बॉलिंग रिकॉर्ड

मुकाबले में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का गेंदबाजी बेहद साधारण रही. उन्होंने अपने चार ओवर में कुल 57 रन लुटाए. प्रसिद्ध कृष्णा ने 17 वें ओवर में 27 रन दिए. जिसे मैच का टर्निंग प्वाइंट भी कहा गया.  इससे पहले खेले गए अपने टी20 मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने 68 दिए थे. वो लागातार दो मुकाबले में 125 रन देने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

सबसे महंगा ओवर

प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 17वें ओवर में किया उसने मैच का रुख बदल दिया.  प्रसिद्ध कृष्णा के 17वें ओवर में आयरलैंड ने कुल 27 रन जोड़े. इसी ओवर में  गैरेथ डेलानी ने लगातार तीन छक्के मारे. यह आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अब तक सा सबसे महंगा ओवर था. 

कप्तानी के डेब्यू मैच में ही हार 

श्रेयस अय्यर के लिए कप्तान के तौर पर यह पहला मुकाबला था. सूर्यकुमार यादव की जगह अय्यर को कप्तानी की कमान दी गई थी. लेकिन कप्तान के तौर पर अय्यर की शुरुआत खराब रही. उन्हे अपने पहले ही मुकाबले में एक ऐसी टीम से हार का सामना करना पड़ा जिससे भारत आत तक नहीं हारी थी. इस हार ने अय्यर को कप्तान के तौर पर अपना पहला मुकाबला हारने वालो कप्तानों की लिस्ट में डाल दिया है.

भारतीय कप्तान जिन्होंने अपना पहला T20I मैच गंवाया

  • विराट कोहली बनाम इंग्लैंड, कानपुर 2017
  • ऋषभ पंत बनाम साउथ अफ्रीका, दिल्ली 2022
  • शुभमन गिल बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2024
  • श्रेयस अय्यर बनाम आयरलैंड, बेलफास्ट 2026

Tags: ind vs ireShreyas Iyer
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