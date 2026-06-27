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IND vs IRE Memes: आयरलैंड से हारते ही फैंस को याद आए SKY, श्रेयस अय्यर का बन रहा खूब मजाक, देखें टॉप-10 मीम्स

IND vs IRE Memes: आयरलैंड के खिलाफ भारत को मिली हार के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. फैंस इंटरनेट पर कप्तान श्रेयस अय्यर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वहीं, बहुत से फैंस सूर्यकुमार यादव को याद कर रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 27, 2026 4:24:48 PM IST

आयरलैंड से भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़.
आयरलैंड से भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़.


IND vs IRE Memes: क्रिकेट जगत उस समय हैरान रह गया, जब आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा दिया. एक ऐसी टीम, जो अभी कुछ महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीतकर आ रही है, उसे आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने 34 रनों से रौंद दिया. भारत की इस हार के बाद फैंस को पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की याद आ गई, जिन्हें हाल ही में टीम से बाहर कर दिया गया है. वहीं, नए कप्तान श्रेयस अय्यर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर के नाम पर मजाकिया पोस्ट किए गए हैं. ऐसे में हम आपके लिए टॉप-10 ऐसे मीम्स खोजकर लाए हैं, जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. देखें टॉप-10 मीम्स…

आयरलैंड से हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर

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एक थो जो अकेले…



कप्तानी डेब्यू पर श्रेयस अय्यर का हाल



आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का हाल



वैभव सूर्यवंशी कहां है…



मौजूदा टीम का हालत देखती हुए पुरानी टीम



अय्यर की कप्तानी डेब्यू पर भारत की हार के बाद सूर्यकुमार यादव और रजत पाटीदार



भारतीय टीम का हाल देखने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन



श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड से बाद के अय्यर के फैंस



आयरलैंड से भारत को शर्मनाक हार के बाद सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन



कैसा रहा भारत-आयरलैंड का मैच?

मैच की बात करें, तो आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रन बनाए थे. आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉरकन टकर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके अलावा गैरेथ डेलानी ने भी 49 रन बनाए. इसके दम पर आयरलैंड ने भारतीय टीम को 183 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया 148 रन पर ही ढेर हो गई. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 50 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा शिवम दुबे ने 25 रन और तिलक वर्मा ने 19 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते आयरलैंड ने 34 रनों से मैच जीत लिया.

Tags: ind vs ireShreyas IyerSURYAKUMAR YADAV
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