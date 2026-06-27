IND vs IRE Memes: आयरलैंड से हारते ही फैंस को याद आए SKY, श्रेयस अय्यर का बन रहा खूब मजाक, देखें टॉप-10 मीम्स

IND vs IRE Memes: क्रिकेट जगत उस समय हैरान रह गया, जब आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा दिया. एक ऐसी टीम, जो अभी कुछ महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीतकर आ रही है, उसे आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने 34 रनों से रौंद दिया. भारत की इस हार के बाद फैंस को पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की याद आ गई, जिन्हें हाल ही में टीम से बाहर कर दिया गया है. वहीं, नए कप्तान श्रेयस अय्यर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर के नाम पर मजाकिया पोस्ट किए गए हैं. ऐसे में हम आपके लिए टॉप-10 ऐसे मीम्स खोजकर लाए हैं, जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. देखें टॉप-10 मीम्स…

आयरलैंड से हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर

Shreyas Iyer to Ireland team 😭 : pic.twitter.com/nYN3We4tMR — Jeet (@JeetN25) June 26, 2026







एक थो जो अकेले…

“Ek tha Jo Ireland Jaisi teams ko Akele Pel deta tha”😳 pic.twitter.com/U0WaD1HAAb — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 26, 2026







कप्तानी डेब्यू पर श्रेयस अय्यर का हाल

Shreyas lyer on his captaincy debut against Ireland pic.twitter.com/WRKmz9s7u8 — revengeseeker (@revengeseekerr) June 26, 2026







आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का हाल

Indian dressing room after big upset 😂 pic.twitter.com/QkNaxjLEVc — FairWin247 (@FairWin_247) June 26, 2026







वैभव सूर्यवंशी कहां है…







मौजूदा टीम का हालत देखती हुए पुरानी टीम

Previous team watching current Indian team in Ireland pic.twitter.com/KEnBOfTT62 — Sagar (@sagarcasm) June 26, 2026







अय्यर की कप्तानी डेब्यू पर भारत की हार के बाद सूर्यकुमार यादव और रजत पाटीदार

Ireland ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार इंडिया टीम को शिकस्त दी है बधाई हो श्रेयस अय्यर को।🤡 आज Surya kumar Yadav और Rajat Patidar kuch इस तरह खुश होंगे।😂pic.twitter.com/oKxxqEjiVB — Riski Yaduvanshi (@Riskiyadav01) June 26, 2026







भारतीय टीम का हाल देखने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन

Virat Kohli going from England to Ireland to save India pic.twitter.com/9Q0XmGxBRr — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) June 26, 2026







श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड से बाद के अय्यर के फैंस

Shreyas Iyer fans watching World Cup winning squad getting belted by minnow Ireland under Shreyas Iyer captaincy 😭pic.twitter.com/IwztWYNYHl — Cricketwood (@thecricketwood) June 27, 2026







आयरलैंड से भारत को शर्मनाक हार के बाद सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन







कैसा रहा भारत-आयरलैंड का मैच?

मैच की बात करें, तो आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रन बनाए थे. आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉरकन टकर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके अलावा गैरेथ डेलानी ने भी 49 रन बनाए. इसके दम पर आयरलैंड ने भारतीय टीम को 183 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया 148 रन पर ही ढेर हो गई. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 50 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा शिवम दुबे ने 25 रन और तिलक वर्मा ने 19 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते आयरलैंड ने 34 रनों से मैच जीत लिया.