IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी का टूटा दिल, दूसरे T20I में भी नहीं मिला चांस, 2 नए खिलाड़ियों का डेब्यू

IND vs IRE 2nd T20: भारत ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बड़े बदलाव किए हैं. टीम मैनेजमेंट ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और स्टार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. ये दोनों खिलाड़ी अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रहे हैं. प्रिंस यादव को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था. वहीं, सूर्यांश शेडगे ने वाशिंग्टन सुंदर की जगह ली है, जो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे. सूर्यांश शेडगे हाल ही में श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज जीतकर आ रहे हैं, जिसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा था. इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने सूर्यांश शेडगे पर भरोसा जताया है.

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू टला

टॉस से पहले हर किसी के मन में सवाल था कि क्या 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे या नहीं. हालांकि अब साफ हो गया है कि वैभव सूर्यवंशी को अपने डेब्यू के लिए और भी इंतजार करना होगा. उन्हें दूसरे टी20 में भी टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे.

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

वहीं, मैच की बात करें, तो भारत ने दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी. वहीं, आयरलैंड की टीम इस सीरीज में जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. बता दें कि पिछले टी20 मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हराया था.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.