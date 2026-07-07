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IND vs ENG: आज वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं! चोट और दर्द से कर रहा था खिलाड़ी; नहीं दिया कोच ने ध्यान

IND vs ENG 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नेट्स पर बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए. दर्द से कराहने के बावजूद उन्होंने अभ्यास जारी रखा. यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी.

By: Preeti Rajput | Published: July 7, 2026 11:32:17 AM IST

आज वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं!
आज वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं!


IND vs ENG 2026: भारत के यूवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर इस समय पूरे देश के नजरें टिकी हुई हैं. सभी उनके डेब्यू की मांग कर रहे थे, जो इंग्लैंड के पिछले मैच में हो गया है. अब वैभव अपना दूसरा इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टी20 मैच खेला जाना है. दोनों टीमें एक बार फिर नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में आमने-सामने होने वाली है. लेकिन इससे पहले वैभव के सामने आए वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है. 

14 रनों की शानदार पारी 

वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में 14 रन की शानदार पारी खेलकर दिखाया था कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं. अब उन्हें सिर्फ लगातार मौके मिलने का इंतजार है. इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. वैभव नेट्स में लगातार मेहनत कर रहे थे और अभ्यास के दौरान बल्लेबाजी करते समय उन्हें चोट लग गई.

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वैभव सूर्यवंशी को लगी चोट 

वैभव सूर्यवंशी इन दिनों नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं. इसी दौरान उन्हें चोट लग गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, जबकि भारत के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट राघवेंद्र द्विवेदी उन्हें अभ्यास करा रहे हैं. अभ्यास के दौरान एक छोटी गेंद सीधे उनकी पसलियों पर लगी. गेंद लगते ही वैभव दर्द से कराह उठे और अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए.

सोशल मीडिया पर नाराजगी 

राघवेंद्र ने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वैभव को चोट लगी है. उन्होंने गेंद उठाई और वैभव से कुछ बात करने के बाद दोबारा अपनी जगह पर लौट गए. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. कई लोग राघवेंद्र की आलोचना कर रहे हैं.

क्या वैभव की चोट ज्यादा गंभीर है? 

टीम मैनेजमेंट की ओर से इस चोट को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, अभ्यास के दौरान इस तरह की चोटें अक्सर लगती रहती हैं और कई बार आराम व इलाज से खिलाड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं. फैंस को उम्मीद है कि वैभव नॉटिंघम टी20 मैच में खेलेंगे और अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत को इस दौरे की पहली जीत दिलाने में मदद करेंगे.

Tags: home-hero-pos-1IND vs ENGvaibhav suryavanshi
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