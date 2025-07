IND vs ENG Test: दूसरा रन लेकर दिखा! जडेजा की ललकार से घबराए जो रूट, बचाया विकेट लेकिन रह गया शतक

IND vs ENG Test: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन काफी रोमांचक रहा। लेकिन दिन का सबसे चर्चित पल तब आया जब टीम इंडिया के स्टार फील्डर रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को खुलेआम मैदान पर ललकारते हुए कहा, “अगर हिम्मत है तो दूसरा रन लेकर दिखा!”

दरअसल, जो रूट उस समय 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दिन का खेल खत्म होने वाला था। उनके साथ कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर थे। आकाश दीप द्वारा फेंके जा रहे अंतिम ओवर की एक गेंद पर रूट ने शॉट खेला और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से एक रन पूरा कर लिया। लेकिन दूसरा रन लेने के लिए जैसे ही रूट दौड़े, गेंद जडेजा के हाथों में चली गई। फिर क्या था, फील्ड पर हलचल मच गई।

जडेजा ने तुरंत रूट को हाथ के इशारे से चैलेंज किया कि “लेकर दिखा दूसरा रन!” उन्होंने गेंद नीचे तक रख दी और फिर भी इशारे से कहा कि अब ले ले रन। लेकिन जो रूट ने स्मार्ट प्ले दिखाते हुए दूसरा रन लेने से मना कर दिया और मुस्कुराते हुए वापस लौट गए। इससे वह पहले दिन अपने शतक से चूक गए और 99 रन पर नॉट आउट लौटे।

Rule #1: Never risk it with @imjadeja 😶

