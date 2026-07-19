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IND vs ENG: रोहित-विराट लड़े, गिल भी नहीं हटे पीछे… फिर कहां चूक गई टीम इंडिया? जीता हुआ मैच कैसे हाथ से निकला

India vs England 3rd ODI: इंग्लैंड ने भारत को तीसरे वनडे में हराकर टी20 सीरीज अपने नाम कर ली. भारत को इस मुकाबले में 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के शानदार पारी के बावजूद टीम इंडिया कहां चूक गई?

By: Satyam Sengar | Published: July 19, 2026 11:54:05 PM IST

तीसरे वनडे में टीम इंडिया से कहां हुई चूक?
तीसरे वनडे में टीम इंडिया से कहां हुई चूक?


India vs England 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे लॉर्ड्स में खेला गया. भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा. लेकिन इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा. एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत लेगी. लेकिन मिडिल ऑर्डर में खराब बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. 388 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 360 रन ही बना सकी और ये सीरीज 1-2 से हार गई.

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम की शुरुआत शानदार रही और बेन डकेट ने 135 गेंदों में 141 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 18 चौके और एक छक्का शामिल रहा. उनके अलावा जैकब बेथेल ने 93 गेंदों में 91 रन बनाए और पहले विकेट के लिए मजबूत साझेदारी कर भारत पर दबाव बना दिया. इसके बाद जो रूट ने 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन की तेज पारी खेली, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक 14 रन बनाकर आउट हुए.

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भारतीय गेंदबाजों ने जमकर दिए रन

आखिरी ओवरों में जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोकते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 387 तक पहुंचा दिया. भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 2 विकेट लिए, जबकि प्रिंस यादव को एक सफलता मिली. अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और अक्षर पटेल को कोई विकेट नहीं मिला. इंग्लैंड ने इस दमदार बल्लेबाजी के दम पर भारत के सामने 388 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. अब चेज करने की बारी टीम इंडिया की आई. 

मिडिल ऑर्डर में खराब प्रदर्शन

चेज करने उतरी भारतीय टीम की शानदार शुरुआत रही. शुभमन गिल (77), रोहित शर्मा (138) और विराट कोहली (74) बनाकर आउट हुए. लेकिन इनमें से सबसे महंगा विकेट विराट कोहली का रहा. उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज आउट होते चले गए. मिडिल ऑर्डर में  ईशान किशन (14), श्रेयस अय्यर (0), केएल राहुल (12) ने खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. इसके अलावा अक्षर पटेल का बल्ला भी नहीं चला. इस तरह टीम इंडिया 50 ओवर में 360 रन ही बना सकी और ये सीरीज हार गई.

Tags: india vs englandrohit sharma
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