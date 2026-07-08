IND vs ENG: टीम इंडिया से कहां हुई गलती? किन वजहों से हारे मैच, श्रेयस अय्यर ने गिनाईं कमियां

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में मिली 125 रन की करारी हार के बाद टीम के प्रदर्शन पर खुलकर नाराजगी जताई. ट्रेंट ब्रिज में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 76 रन पर सिमट गई. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार बन गई. इस नतीजे के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम लगातार जीत का इंतजार भी करती रही.

मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने माना कि टीम को पहले इस हार को स्वीकार करना होगा और फिर अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा. भारतीय कप्तान का मानना था कि यह विकेट 200 रन बनाने लायक नहीं थी, लेकिन पावरप्ले में चार विकेट गिर जाने से टीम पूरी तरह दबाव में आ गई. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सफल नहीं रहे.

हार से सबक लेकर वापसी की उम्मीद

श्रेयस अय्यर ने कहा कि अब टीम को इस हार को पीछे छोड़कर अगले मुकाबलों पर ध्यान देना होगा. उनके अनुसार हर खिलाड़ी को यह समझना होगा कि वह टीम की जीत में किस तरह बेहतर योगदान दे सकता है. उन्होंने कहा कि बीती बातों में उलझने के बजाय मजबूत वापसी ही सबसे बड़ा जवाब होगी. भारतीय टीम अब सीरीज में वापसी करने के इरादे से अगले मुकाबले में उतरेगी.

हैरी ब्रूक ने गेंदबाजों की जमकर सराहना

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जीत का श्रेय अपनी गेंदबाजी इकाई को दिया. उन्होंने बताया कि टीम ने पहले ही समझ लिया था कि इस पिच पर स्टंप्स को निशाना बनाकर और सटीक हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करना सबसे असरदार रहेगा. जोश टंग और जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल सात विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह बिखेर दिया. ब्रूक ने कहा कि गेंदबाजों ने तय रणनीति को बेहतरीन तरीके से लागू किया, जिसकी बदौलत इंग्लैंड को बड़ी जीत मिली.