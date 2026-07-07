IND vs ENG 3rd T20I Playing 11: तीसरे T20 में कटेगा इस मैच विनर का पत्ता? गंभीर-श्रेयस की Playing 11 में शामिल होंगे प्रिंस यादव!

IND vs ENG 2026 3rd T20I Predicted Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाना है. सीरीज में बने रहने और वापसी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर को प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलावों पर विचार करना होगा. दूसरे मैच (मैनचेस्टर) में बाजी भारत के हाथ से फिसलकर इंग्लैंड के पाले में जाने की सबसे बड़ी वजह लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का वो एक ओवर रहा, जिसमें उन्होंने दो नो-बॉल समेत कुल 29 रन लुटा दिए.

राजस्थान रॉयल्स के इस स्पिनर ने अपने 4 ओवर के कोटे में कुल 60 रन खर्च किए, जिसके चलते श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया 191 रनों का बड़ा स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाई. टी20 टीम की कमान संभालने के बाद से अय्यर को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला गया पहला मैच भी टीम हार गई थी.

प्रिंस यादव की हो सकती है एंट्री, इरफान पठान ने दी सलाह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि नॉटिंघम में भारत को अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका देना चाहिए.

जियोस्टार (JioStar) के शो ‘गेम प्लान’ पर बातचीत करते हुए पठान ने कहा, ‘जब तक पिच से स्पिनर्स को मदद या टर्न न मिल रहा हो, मैं प्लेइंग 11 में सिर्फ एक बदलाव देखना चाहूंगा, रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव. जब आप केवल दो फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों के साथ उतरते हैं और शिवम दुबे को तीसरे सीमर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है. अगर आपका कोई एक मुख्य तेज गेंदबाज महंगे साबित हो या लय में न दिखे, तो पावरप्ले या डेथ ओवर्स में कप्तान के लिए चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं.’

पठान ने आगे कहा, ‘यह सही है कि आप मिडिल ओवर्स में स्पिन से रनों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन टीम में तीसरा तेज गेंदबाज होने से कप्तान के लिए गेंदबाजों को रोटेट करना काफी आसान हो जाता है. मैनचेस्टर में अगर बिश्नोई ने उस ओवर में 29 रन देने के बजाय सिर्फ 12-13 रन दिए होते, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. प्रिंस यादव डेथ ओवर्स के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, जो स्लोअर बाउंसर और सटीक यॉर्कर फेंकने में माहिर हैं.’

मैनेजमेंट के पास बिश्नोई की जगह ऑलराउंडर सुयांश शेडगे या वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का विकल्प भी है, लेकिन डेथ ओवर्स में बेहतर कंट्रोल के लिए प्रिंस यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है.

संजू सैमसन को करना होगा इंतजार

टीम इंडिया के ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेहमान टीम ऊपरी क्रम में वैभव सूर्यवंशी को एक और मौका दे सकती है. शनिवार को दूसरे टी20 में महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू करके वैभव भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर बने थे. सूर्यवंशी के टीम में रहते फिलहाल संजू सैमसन की वापसी मुश्किल नजर आ रही है.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने कहा, ‘एक 15 साल के लड़के का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी बात है. वह आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है कि ‘अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं.’ हालांकि, वह पिछले मैच में 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट होने से थोड़ा निराश जरूर होगा, क्योंकि यह उसके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कम था. लेकिन मुझे यह अच्छा लगा कि उसने अपना नेचुरल गेम खेलने में कोई झिझक नहीं दिखाई. वह एक स्पेशल टैलेंट है, बस उसे विरोधी गेंदबाजों की प्लानिंग से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना होगा.’

इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं

दूसरी तरफ, मेजबान इंग्लैंड ने साफ कर दिया है कि वे कप्तान हैरी ब्रूक की अगुवाई में बिना किसी बदलाव के उसी विनिंग कॉम्बिनेशन (प्लेइंग 11) के साथ उतरेंगे। पिछले मैच में टीम में वापसी करने वाले जोफ्रा आर्चर और जोश टंग अपनी जगह बनाए रखेंगे.

दोनों टीमों की संभावित (Predicted) Playing 11

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/सुयांश शेडगे/वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग