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IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू टला, वरुण की हुई वापसी… पहले टी20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरी टीम इंडिया

IND vs ENG 1st T20I Playing XI: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है. टीम इंडिया इस मैच में भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही मैदान पर उतरी है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 1, 2026 9:46:30 PM IST

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच प्लेइंग XI.
भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच प्लेइंग XI.


IND vs ENG 1st T20I Playing XI: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर-ली-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है. वहीं, 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है. आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को उम्मीद जताई जा रही थी.

हालांकि प्लेइंग-11 आने के बाद पता चला के वैभव सूर्यवंशी को अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. भारीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

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भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘हम पहले बैटिंग करेंगे. यह हमारे लिए एक शानदार मौका है. कप्तान के तौर पर यह मेरी दूसरी सीरीज है, मैं काफी एक्साइटेड हूं. हमें वही मिला जो हम चाहते थे; कल हमने माहौल के हिसाब से ढलने के लिए प्रैक्टिस सेशन किया था। सब ठीक है (ड्रेसिंग रूम का माहौल). आयरलैंड सीरीज अब पुरानी बात हो गई है. विकेट पर काफी घास है. यह नहीं कहा जा सकता कि पिच कैसा खेलेगी, लेकिन हमारा इरादा पक्का मज़बूत रहेगा. हम तीन स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

इंग्लैंड: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

Tags: IND vs ENGVaibhav SooryavanshiVarun Chakaravarthy
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