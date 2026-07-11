IND vs ENG: RO-KO करेंगे हिसाब… टी20 में मिले जख्म का वनडे में लिया जाएगा बदला, कब से शुरू होगी जंग?

IND vs ENG ODI Series: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन जारी है. इंग्लैंड ने शुरुआती 4 मैचों में भारत को 3 मुकाबलों में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है. अब भारत पर व्हाइटवॉश होने का खतरा मंडरा रहा है. इस सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे.

शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज में इंग्लैंड से टी20 सीरीज की हार का बदला लेना चाहेगी. भारतीय क्रिकेट फैंस को वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि उस टीम में भारत के सीनियर खिलाड़ी शामिल होंगे, जो लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं.

रोहित-विराट अंग्रेजों से करेंगे हिसाब?

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं. वे दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. क्रिकेट फैंस को लंबे इंतजार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ मैदान पर दिखाई देंगे. टी20 सीरीज में भारत के युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी तक शर्मनाक रहा है. ऐसे में अब अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इंग्लैंड में अपना जलवा दिखाएंगे. उनके साथ वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी वापसी कर रहे हैं, जो अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं. वहीं, कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी अपने बल्ले से रनों की बरसात करना चाहेंगे.

इंग्लैंड में रोहित-विराट का प्रदर्शन

रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंग्लैंड के मैदानों पर खेलने का काफी अनुभव है. उन दोनों ने इंग्लैंड की सरजमीं पर कई बार भारत को बड़े मुकाबले जिताए हैं. वनडे सीरीज में रोहित और विराट को अनुभव भारतीय टीम के काफी काम आने वाला है. इन दोनों खिलाड़ियों ने वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. रोहित शर्मा ने वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 23 पारियों में 47 की औसत से 846 रन बनाए हैं. इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

वहीं, विराट कोहली (Virat Kohli) की बात करें, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 38 पारियों में 1,397 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 41.08 रहा है, जबकि उनके बल्ले से 3 शतक और 10 अर्धशतक आए हैं.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में 16 जुलाई को होगा, जिसके बाद तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.