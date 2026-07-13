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IND vs ENG ODI: इंग्लैंड में क्या 15 साल बाद खत्म होगा विराट कोहली के शतक का सूखा? सचिन का रिकॉर्ड भी खतरे में

IND vs ENG ODI: करीब 6 महीने बाद टीम इंडिया की जर्सी में लौटेंगे विराट कोहली. क्या इंग्लैंड में खत्म होगा 15 साल पुराना शतक का सूखा? टूटेगा सचिन का रिकॉर्ड!

By: Shivani Singh | Published: July 13, 2026 8:16:59 PM IST

IND vs ENG ODI: करीब 6 महीने बाद टीम इंडिया की जर्सी में लौटेंगे विराट कोहली. क्या इंग्लैंड में खत्म होगा 15 साल पुराना शतक का सूखा? टूटेगा सचिन का रिकॉर्ड!
IND vs ENG ODI: करीब 6 महीने बाद टीम इंडिया की जर्सी में लौटेंगे विराट कोहली. क्या इंग्लैंड में खत्म होगा 15 साल पुराना शतक का सूखा? टूटेगा सचिन का रिकॉर्ड!


भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार (14 जुलाई) से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि करीब छह महीने के लंबे इंतज़ार के बाद विराट कोहली एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली यह सीरीज़ विराट के लिए बेहद खास है, जहां उनकी नजरें कई बड़े रिकॉर्ड्स पर होंगी. इस सीरीज में किंग कोहली के पास क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी एक बड़े मामले में पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका है.

कार्डिफ का वो ऐतिहासिक शतक… और 15 साल का लंबा इंतज़ार

विराट कोहली का इंग्लैंड की धरती पर वनडे रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, लेकिन एक दिलचस्प और हैरान करने वाला आंकड़ा उनके शतकों से जुड़ा है. विराट ने इंग्लैंड में अब तक 33 वनडे मैचों की 33 पारियों में 51.88 की दमदार औसत से 1,349 रन बनाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड की सरजमीं पर विराट के बल्ले से सिर्फ एक ही वनडे शतक निकला है, जो उन्होंने आज से पूरे 15 साल पहले यानी साल 2011 में कार्डिफ के मैदान पर लगाया था.

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साल 2011 के उस कार्डिफ वनडे के बाद से इंग्लैंड की पिचों पर विराट के बल्ले से रनों की बरसात तो हुई, कई बार वो शतक के करीब भी पहुंचे, लेकिन तीन अंकों के जादुई आंकड़े को दोबारा नहीं छू सके. ऐसे में इस आगामी सीरीज में विराट के पास इंग्लैंड की धरती पर अपने इस ‘शतक के सूखे’ को खत्म करने और एक बड़ा इतिहास रचने का बेहतरीन मौका होगा.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खतरे में, विराट बन सकते हैं ‘सबसे तेज 15 हजारी’

विराट कोहली ने अब तक भारत के लिए 311 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 299 पारियों में उन्होंने 58.71 की बेमिसाल औसत से 14,797 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 54 शतक और 77 अर्धशतक निकले हैं. अब इतिहास रचने के लिए विराट को सिर्फ 203 रनों की दरकार है.

अगर विराट इस तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 203 रन बना लेते हैं, तो वे वनडे क्रिकेट में अपने 15,000 रन पूरे कर लेंगे. ऐसा करते ही वह सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

यही नहीं, विराट इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं:

  • सचिन तेंदुलकर: उन्होंने साल 2007 में 359 पारियों में अपने 15,000 वनडे रन पूरे किए थे.
  • विराट कोहली: अगर विराट इस सीरीज़ में यह कारनामा करते हैं, तो वह महज 300 या 302 पारियों में यहाँ तक पहुँचकर दुनिया के सबसे तेज़ 15,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ दमदार है किंग कोहली का रिपोर्ट कार्ड

ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक हमेशा से विराट कोहली को रास आता रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए कुल 38 वनडे मैचों में विराट ने 41 की औसत से 1,397 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं.

भारतीय टीम और करोड़ों फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अपने इस शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखें. सीरीज़ का पहला मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 16 जुलाई और 19 जुलाई को खेला जाना तय है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट 15 साल पुराने उस सूखे को खत्म कर सचिन के महारिकॉर्ड को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं.

Tags: sachin tendulkarvirat kohli
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