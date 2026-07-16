IND vs ENG 2nd ODI Timing: पहला-तीसरा मैच 3:30 बजे, तो आज का वनडे 5:30 बजे क्यों? सामने आई असली वजह

भारत और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे वनडे की टाइमिंग में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. दरअसल, यह रोमांचक मुकाबला वेल्स के ऐतिहासिक सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. स्थानीय दर्शकों की सुविधा, मौसम और ब्रॉडकास्टर्स को ध्यान में रखते हुए मेजबान बोर्ड ने इसके समय में फेरबदल किया है.

क्यों बदला गया मैच का समय?

दरअसल, इस सीरीज़ का एकमात्र मैच कार्डिफ़, वेल्स के सोफ़िया गार्डन्स ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जो इंग्लैंड के दूसरे वेन्यू से थोड़ा अलग है. क्रिकेट में, हर ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का मौसम और डे-नाइट मैचों के लिए फ़्लडलाइट्स के इस्तेमाल के नियम अलग-अलग होते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच 4.5 घंटे का समय का अंतर है, इसलिए होस्ट बोर्ड ने मैच को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू करने का फ़ैसला किया ताकि ग्राउंड पर स्थानीय दर्शकों की मौजूदगी और ब्रॉडकास्टर की व्यूअरशिप बढ़ाई जा सके और वेल्स के मौसम का भी ध्यान रखा जा सके; इस वजह से भारत में इसका समय अपने आप शाम 5:30 बजे हो गया.

चूँकि पहला और तीसरा वनडे पूरी तरह से अलग-अलग वेन्यू और अलग-अलग स्थितियों में होने थे, इसलिए उनका समय दोपहर 3:30 बजे (IST) रखा गया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब वेन्यू बदला जाता है, तो ब्रॉडकास्ट और स्थानीय प्रशासन के हिसाब से समय में दो से ढाई घंटे का बदलाव होना बहुत आम बात है.

आइए जानते हैं कि आज का मैच कितने बजे शुरू होगा और इसे आप कहां लाइव देख सकेंगे

IND vs ENG दूसरा वनडे कब शुरू होगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच कार्डिफ के स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा, जिसका मतलब है कि भारत में यह मुकाबला शाम 5:30 बजे से देखा जा सकेगा। वहीं, मैच का टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट?

भारत और इंग्लैंड के बीच इस दूसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण (Live Broadcast) सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के चैनलों पर किया जाएगा.

किस ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

सोफिया गार्डन्स में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने साल 2014 के बाद से सोफिया गार्डन्स मैदान पर कोई मैच नहीं खेला है. वैसे इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है; टीम ने यहां खेले 4 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर खेले गए 2 मुकाबलों में से भारत को 1 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है.