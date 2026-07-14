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IND vs ENG: टूटा हार का सिलसिला, टीम इंडिया ने जीत से की वनडे सीरीज की शुरुआत, गिल-अक्षर रहे हीरो

India vs England ODI: भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में शुभमन गिल ने शानदार 80 रन की पारी खेली वहीं, अक्षर पटेल ने 4 विकेट अपने नाम किए और साथ ही अर्धशतकीय पारी खेली.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 11:18:09 PM IST

भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में हराया.
भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में हराया.


India vs England 1st ODI: टी20 सीरीज में लगातार 4 हार के बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारत ने इस जीत के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत एक जीत के साथ की. इसके साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में वह 1-0 से भी  आगे भी हो गए हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 258 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 45.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जबकि अक्षर पटेल ने गेंद से कमाल दिखाया.

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 80 रन के भीतर 6 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद जो रूट और लियाम डॉसन ने सातवें विकेट के लिए 121 रन की अहम साझेदारी की. जो रूट ने नाबाद 76 रन बनाए, जबकि लियाम डॉसन ने 68 रन की उपयोगी पारी खेली. भारत की ओर से अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. भारत के लिए इसके अलावा गुरनूर ब्राड़ ने 2, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और बुमराह ने भी 1 विकेट लिया.

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शुभमन गिल ने संभाली पारी

259 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार 80 रन बनाए. उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. हालांकि बल्लेबाजी के दौरान इंजरी की वजह से शुभमन गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा.

अक्षर और सुंदर ने दिलाई जीत

शुभमन गिल के मैदान से बाहर जाने के बाद अक्षर पटेल (57) और वॉशिंगटन सुंदर (52) ने बिना किसी दबाव के भारतीय पारी को आगे बढ़ाया. दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए टीम को 5 ओवर शेष रहते जीत दिला दी. भारत की इस जीत में गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने अहम योगदान दिया. अब भारतीय टीम सीरीज में बढ़त के साथ दूसरे वनडे में उतरेगी, जबकि इंग्लैंड वापसी की कोशिश करेगा.

Tags: india vs england
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