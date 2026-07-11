साउथेम्प्टन का वो मैच, जब हार्दिक पांड्या ने अकेले इंग्लैंड को किया ‘ढेर’, अब कौन बनेगा नया हीरो?

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 11 जुलाई (शनिवार) को 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला साउथेम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी नंबर-1 की कुर्सी बचाने और व्हाइटवॉश से बचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया 5वां टी20 मैच हार जाती है, तो ICC की टी20 टीम रैंकिंग में भारत से नंबर-1 की कुर्सी छिन जाएगी.

ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं. अगर भारत को साउथेप्टन में इंग्लैंड को हराना है, तो 4 साल पुराना इतिहास दोहराना होगा. दरअसल, इस मैदान पर 4 साल पहले भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया थ. उस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराया था.

हार्दिक पांड्या ने अकेले इंग्लैंड को हराया

7 जुलाई 2022 को भारत और इंग्लैंड के बीच साउथेम्टन के रोज बाउल स्टेडियम में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था. उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हराया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे. भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का आया था. उनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने 24, सूर्यकुमार यादव ने 39 और दीपक हुड्डा ने 33 रनों की पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने इंग्लैंड को 199 रन का टारगेट दिया था.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: बैटर या बॉलर… साउथेम्प्टन की पिच किसका देगी साथ? कहीं मौसम न बन जाए विलेन!

बल्ले के बाद गेंद से हार्दिक पांड्या का कहर

जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई, तो हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने गेंद से कहर बरपाना शुरू कर दिया. हार्दिक पांड्या ने अकेले 4 विकेट लेकर इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उन्होंने सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय, डेविड मलान, लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन को अपना शिकार बनाया. हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इसके दम पर भारत ने इंग्लैंड को 148 के स्कोर पर ढेर कर दिया. हार्दिक के अलावा अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट चटकाए. उस मैच में हार्दिक पांड्या को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

अब कौन संभालेगा हार्दिक की जिम्मेदारी?

भारत और इंग्लैंड की टीम एक बार फिर साउथेम्टन के मैदान पर भिड़ने वाली है. हालांकि इस बार भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या शामिल नहीं है. इस दौरे पर भारत को पांड्या की बहुत कमी खल रही है. हालांकि हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस मैच में इंग्लैंड को हराकर 4 साल पुराना इतिहास दोहरा पाएगा या नहीं.