IND vs ENG: ओवल में टिकेट दिखाकर स्टेडियम में घुसते नजर आये रोहित शर्मा, वायरल VIDEO देख चौंक गए फैंस

Rohit Sharma in Oval: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ का पांचवा मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर पहुँच गया है। लंदन के ओवल में खेले गए टेस्ट सीरीज़ के आखिरी मैच में भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहाँ पहले दो दिनों तक कोई भी टीम पूरी तरह से हावी नहीं दिखी। लेकिन तीसरे दिन टीम इंडिया ने दमदार शुरुआत की और टीम का समर्थन करने स्टेडियम पहुँचे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इसके गवाह बने।

ओवल टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। पहली पारी में इंग्लैंड से 23 रनों से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे दिन 2 विकेट खोकर 75 रन बनाए। तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल और नाइट वॉचमैन आकाश दीप ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। मैदान पर दोनों खिलाड़ी बाउंड्री बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं रोहित शर्मा भी केनिंग्टन ओवल स्टेडियम में एंट्री कर रहे थे।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह अन्य प्रशंसकों की तरह अपना टिकट दिखाकर स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और भारतीय प्रशंसक भी इसे देखकर खुश हुए। दरअसल, रोहित पिछले कुछ हफ़्तों से अपने परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे और कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड में भी थे। लेकिन यह पहली बार था जब वह टीम इंडिया का समर्थन करने स्टेडियम पहुँचे।

#WATCH | United Kingdom | Indian Cricketer Rohit Sharma arrives at The Oval in London for #INDvsEND Fifth Test Day 3 match. pic.twitter.com/rM6MXMsazd

— ANI (@ANI) August 2, 2025